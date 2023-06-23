Inter Miami kadrosuna katılan efsane futbolcu, PSG’de son dönemde kendisine yönelik yapılan eleştirilere yanıt verdi.

PSG’deki iki yıllık kontratını tamamlayarak takımdan ayrılan ve MLS ekiplerinden Inter Miami’ye transfer olan Lionel Messi, ayrılmasının ardından PSG taraftarlarını eleştirdi. PSG forması giydiği dönemde hiçbir zaman tam anlamıyla mutlu görünmeyen ve Barcelona’ya olan özlemini her fırsatta dile getiren Messi, sıklıkla taraftarların protestolarıyla karşılaşmıştı.

PSG’de forma giydiği dönemde Barcelona’da da birlikte forma giydiği Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte takımın ileri üçlüsünü oluşturan Messi, Dünya Kupası’nda ülkesi Arjantin’i zafere taşısa da Paris’e dönüşünde takımının Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştirememesi üzerine tepki görmüştü.

Bu tepkilerden bıkmış gibi görünen Messi, PSG taraftarlarını eleştirmekten çekinmedi.

Messi ne söyledi?

PSG taraftarlarının kendisine yaptığı eleştirileri daha önce Mbappe ve Neymar’a yaptığını hatırlatan Messi, “Başlangıçta harikaydı. Çok destek aldım, ancak insanlar beni farklı şekilde eleştirmeye başladı. Çoğunluk iyi davrandı ama belirli bir kesimle kopukluk yaşandı. Tabii ki bu benim niyetim değildi, ancak bu Neymar ve Mbappe ile daha önce yaşadıkları durumlardı” dedi.