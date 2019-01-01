Lionel Messi: "Cristiano'nun La Liga'da olmasını özlüyorum"

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo'nun La Liga'ya prestij kattığını ve Portekizlinin ligde olmasını özlediğini belirtti.

, 'a transfer olarak ezeli rakibi 'yi 'da yalnız bırakmıştı.

İkilinin tekrar karşı karşıya gelmesini bekleyen futbolseverler, gözlerini Juventus ve 'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumlarına çevirdi. Barcelona ve Juventus, finale kalmaları halinde Messi ve Ronaldo uzun bir aradan sonra tekrar karşı karşıya gelecek.

Arjantinli yıldız Messi de Ronaldo ile olan rekabetlerini özleyenler arasında yer alıyor.

'in FM Club 947 radyosuna açıklamalarda bulunan Messi, "Cristiano'yu özlüyorum. Onu kupalar kazanırken görmek bizim için kolay değildi ama La Liga'ya prestij getiren bir oyuncuydu" diyerek rakibini övdü.

Ronaldo'nun katılımıyla Juventus'un çok daha güçlendiğini belirten Arjantinli yıldız, "Cristiano'nun gelmesi ile Şampiyonlar Ligi için çok iddialı hale geldiler. Atletico karşısındaki performans kendilerine olan güvenlerini tazeleyecektir" ifadelerini kullandı.

Futbolun diğer yıldızlarını da en iyiler arasında gösteren Barcelona efsanesi, "Neymar, Kylian Mbappe, Eden Hazard, Luis Suarez ve Sergio Agüero dünyanın en iyileri. Cristiano ve kendimi saymıyorum çünkü ikimizi listenin dışında bırakıyorum" diyerek açıklamalarını tamamladı.

Messi, milli aradan sakatlıkla dönse de Barcelona'nın aranın ardından oynayacağı ilk maç olan derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor.