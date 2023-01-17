İki süperstar, belki de son kez birbirlerine rakip olmak için sahaya çıkıyor.

NE OLDU? Paris Saint-Germain'in Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 19 Ocak Perşembe günü oynayacağı hazırlık maçı öncesinde, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr ve El-Hilal'den oluşacak Suudi All-Star 11'ne kaptanlık yapacağı doğrulandı.

BÜYÜK RESİM: Haber, Suudi Arabistan'ın şu anki eğlence genel otoritesi başkanı Turki Al-Sheikh'in hesabından atılan bir tweet ile doğrulandı.

İki süperstarı yeniden karşı karşıya getirecek merakla beklenen maç, eski güzel günlerin tatlı heyecanını yansıtacak.

VE DAHA FAZLASI: Lionel Messi, son karşılaştıkları mücadelede Cristiano Ronaldo karşısında adeta hezimete uğramıştı.

Perşembe günkü hazırlık maçı, Messi ve Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un Barcelona'yı 3-0 yendiği 2020 yılının Aralık ayında bu yana bir ilk olacak.

Ve Arjantinli süperstar, bu maçta Portekizli yıldızdan son düellonun intikamını almaya çalışacak.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, 2025'e kadar Arap ekibiyle bir anlaşma imzaladı.

Bu da demek oluyor ki Perşembe günkü hazırlık maçı, kendisi ve Messi'nin karşı karşıya geleceği son maç olabilir.

Tabii ki Arjantinli süperstar, başka bir Arap takımı olan Al-Hilal ile sözleşme imzalamazsa...