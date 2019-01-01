Lionel Messi: Çocuğum beni Arjantin'de neden öldürmek istediklerini soruyor

Arjantinli oyuncu Lionel Messi'nin milli takım performansı, basından tepki toplamasına neden oluyor.

ve 'in yıldızı milli takım ile ilgili sorun yaşamaya devam ediyor...

Milli takımda gösterdiği performans sebebiyle tepki toplayan Messi bu konu hakkında açıklamalarda bulunurken oğlu Thiago'nun sürekli kendisine, "Neden Arjantin'de seni öldürmek istiyorlar?" diye sorduğunu belirtti.

2018 Dünya Kupası'nda 'ya elenmelerinin ardından milli takıma ve maçlarıyla geri dönen Arjantinli oyuncu, takımıyla çıktığı bu maçlarda Venezuela karşısında 3-1 mağlup olurken, Fas karşısında 1-0 galip geldi.

Ülkesinde Club Octubre 94.7 FM'e konuşan Messi, eleştirilerin çok ağır olduğunu ve oğlunun en kötü yorumları bile okuduğunu söyledi. Eleştiriler hakkında yorumda bulunan Arjantinli, "Bu durum benim için çok zor, oğlum sürekli Youtube'da videolar izliyor ve yorumları okuyor. Sonrasında ise bana 'Neden seni öldürmek istiyorlar' diye soruyor." dedi.

Sözlerine milli takımdaki geleceği hakkında devam eden Lionel Messi, "Yine de devam etmek istiyorum. Milli takımı bırakmadan önce bir kupa kazanmak benim için çok önemli, elimden geldiğince sahada kalacağım. Daha önce Dünya Kupası finaline çıktık ve bu göründüğünden çok daha zor bir başarı." ifadelerini kullandı.

Kendisi hakkında çıkan dedikodular hakkında yorum yapan Barcelona'nın yıldız oyuncusu, "Onların söyledikleri yalanları gerçeğe dönüştürmek istemiyorum. Eğer 'da Dünya Kupası'nı kazansaydık bugün her şey daha farklı olurdu. Çok küçük ayrıntılar bize kupayı kaybettirdi."dedi.

Son olarak Arjantin Teknik Direktörü Luis Scaloni hakkında fikirlerini aktaran Messi, "Scaloni, güçlü ve sert bir takım yaratmaya çalışıyor. İyi bir potansiyelimiz var ve milli takım zamanla gelişim gösterebilir fakat öncesinde halletmemiz gereken birçok iş var." ifadelerini kullandı.