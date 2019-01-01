Lionel Messi, Real Madrid maçında oynayabilecek mi?

Barcelona'da Real Madrid ile oynanacak İspanya Kral Kupası maçı öncesi gözler Lionel Messi'de...

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev maç öncesinde sakatlığı bulunan Lionel Messi'nin durumu merak konusu...

Arjantinli yıldız, ligde Valencia ile oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sona eren maçın 64. dakikasında kaydettiği ikinci golden kısa süre sonra sağ bacak üst adalesinden bir sakatlık geçirmişti.

Messi oyun alanı kenarında yapılan tedavisinin ardından sahaya dönse de, yıldız futbolcunun Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid ile oynanacak dev maçta forma giyip giyemeyeceğinin maç saatinde belli olması bekleniyor.

Ağrıları devam eden yıldız futbolcu, Valencia maçından sonra takımla birlikte antrenmanlara katılamadı.

Ernesto Valverde'den açıklama

Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, dev maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Messi'nin son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada son kontrollerin henüz tamamlandığına değinirken, "Messi ya da herhangi bir oyuncumuz için risk almayacağız. Önümüzde zorlu bir fikstür var. Messi tam olarak hazır olursa sahada olacaktır." diye konuştu.

Kral Kupası yarı final eşleşmesinde iki takım arasındaki ilk maç 6 Şubat Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak.