Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi'nin yenilenen Camp Nou'nun açılışında Katalan taraftarlarla birlikte olacağını söyledi.

Inter Miami’nin MLS play off’larına kalamaması üzerine uzun bir süre milli takım haricinde futbol oynaması beklenmeyen Lionel Messi’nin Barcelona’ya dönüşüne dair yapılan iddialara bir yenisi daha eklendi. İspanyol basınından Sport’ta yer alan habere göre Messi hazırlık ya da gösteri maçı için Barcelona’ya geri dönecek ve başkan Joan Laporta da bu gelişmeyi şimdiden onayladı.

Laporta onayladı

Messi’nin Camp Nou’ya bir kez daha çıkacağının altını çizen Laporta, “Messi’nin yenilenen Camp Nou’nun açılışında yer alması gerçekten harika olur. Kasım 2024’te stadımıza geri döneceğiz ve bu tarihte olabilir. Haziran 2026 ise stadımızın tamamlanacağı tarih ve bu da Messi’nin dönüşü için ideal bir zaman olabilir gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

MLS’in 2024 sezonuna odaklanmaya başlayan ve bu sezon play off dışında kalan takımını gelecek sezon şampiyonluğa taşımak isteyen Messi, Barcelona’dan gelen kiralama teklifini geri çevirmişti. Ocak ayında Messi’yi kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapan Katalan ekibi, bu transferi yaz aylarında da mali problemlerinden ötürü gerçekleştirememişti.