Lionel Messi: Bu şekilde oynayarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı takımını koronavirüs arasından sonra daha iyi oynamaları konusunda uyardı.

, son iki sezonda 'da şampiyonluğa ulaşmış olsa da, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dramatik vedalar, Katalan ekibin yerel başarılarını gölgede bırakıyor.

2017-18 sezonunda karşısında ilk maçı 4-1 kazanan Barcelona, rövanş maçını deplasmanda 3-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Katalan ekip, geçen sezon ise 'u ilk maçta 3-0 mağlup etse de, rakibine deplasmanda 4-0 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

Barcelona, koronavirüs salgını yüzünden turnuva askıya alınmadan önce UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda ile 1-1 berabere kalmıştı.

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Sport'a konuşan Barcelona'nın yıldızı , takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansından dolayı hiç de mutlu değil.

Kariyerinde dört UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Lionel Messi yaptığı açıklamada "Çok iyi bir kadromuz olduğundan hiç şüphem yok ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsak bu şekilde oynamaya devam edemeyiz. Her sene böyle bir arenada oynayabildiğimiz için çok şanslıyız. Ancak bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamız mümkün görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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La Liga'nın Haziran ortasında devam etmesi ihtimaline de değinen Messi "Bu ara belki bize fayda sağlayabilir ama her şey maçlar başladıktan sonra belli olacak. Seviyemizi ancak maçları oynadıktan sonra anlayabiliriz. Yine de seyirciler olmadan her şey çok garip olacak. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Evde kaldığım dönemde yaptığım çalışmalarla hazır kalmayı başardım." şeklinde konuştu.

Arjantinli yıldız oyuncu Mundo Deportivo'ya yaptığı bir başka açıklamada ise Barcelona'nın transfer gündemindeki Lautaro Martinez ile ilgili övgü dolu sözler söyledi.

Messi "Görüşmelerin hangi durumda olduğunu gerçekten bilmiyorum. Lautaro harika bir oyuncu. Bence o, komple bir forvet. Güçlü, topu iyi sürüyor, gol atabiliyor, topu nasıl koruyacağını çok iyi biliyor ama neler olacağını bekletip göreceğiz" dedi.