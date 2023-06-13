2022 Dünya Kupası’nın kazananı Arjantin’in yıldızı Lionel Messi, 2026’da forma giymeyi düşünmediğini açıkladı.

Ülkesi Arjantin ile 2022 Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan efsane futbolcu Lionel Messi daha fazla Ballon d’Or ve Altın Top ödülü kazanmayı umursamadığını söyledi. Bireysel ödüllerden ziyade forma giydiği takımların kazandığı kupalarla ilgilendiğini belirten Messi, bu yıl Dünya Kupası’nı kazanmanın kendisi için alınabilecek en büyük ödül olduğunu belirtti.

2026 Dünya Kupası’nda forma giyip giymeyeceği sorusunu da değerlendiren Messi bir sonraki Dünya Kupası’nda oynama ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı.

Messi ne söyledi?

Inter Miami’ye transferinin ardından kendisi açısından önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gözlemlemek istediğini belirten Messi, “Şimdi işlerin nasıl gittiğini göreceğiz ama bir sonraki Dünya Kupası’nda olacağımı sanmıyorum” dedi.

Arjantin A Milli Takımı ile 174 karşılaşmada forma giyen ve bu maçlara 102 gol sığdırmayı başaran Messi, PSG’den ayrıldıktan sonra eski takımı Barcelona’ya dönmek istemiş ancak Katalan ekibinin yaşadığı mali problemlerden ötürü bu hayalini gerçekleştirememişti.

David Beckham’ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami’ye transfer olan Messi, bu takımın kısa sürede dünya çapında üne kavuşmasını sağlamıştı.