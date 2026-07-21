Böylece Baena, Pazar gününden itibaren tarihte arka arkaya Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat Şampiyonu ve Dünya Şampiyonu olan ilk futbolcu oldu. Zaten kıtasal turnuvada, Olimpiyatlarda ve Dünya Kupası’nda şampiyonluk kazanan sadece iki oyuncu daha var: Lionel Messi ve Angel Di Maria.

Ancak bu iki Arjantinli oyuncu, Baena’nın yaptığı gibi bu başarıları arka arkaya elde edemedi. Messi ve Di Maria, 2008’de birlikte Olimpiyat şampiyonu olmuş, 2021 ve 2024’te Copa América’yı, 2022’de ise Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmıştı.

Baena ise bu üç kupayı da mümkün olan en kısa sürede arka arkaya kazanan ilk isim oldu. 2025 yılından beri Atlético Madrid forması giyen orta saha oyuncusu, Eylül 2023’te milli takımdaki ilk maçına çıkmıştı. Baena, üç çeyrek yıl sonra İspanya’nın 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosuna girmeyi başardı, ancak Almanya’da kazanılan Avrupa Şampiyonluğu yolunda sadece ikincil bir rol oynadı. Yine de grup aşamasında İtalya ve Arnavutluk’a karşı (her iki maç da 1-0) yaptığı iki kısa süreli oyuna rağmen, elbette kendini Avrupa Şampiyonu olarak adlandırabilir.

Alex Baena, 2024’te önce Avrupa Şampiyonu, ardından Olimpiyat Şampiyonu oldu

Avrupa Şampiyonası’nın hemen ardından, o zamanlar 23 yaşında olan Baena, Olimpiyat Futbol Turnuvası’na da katıldı. Teknik yetenekleriyle öne çıkan oyuncu, İspanya milli takımının as kadrosunda yer aldı ve turnuvada oynadığı beş maçta iki gol ve bir asist kaydetti. Baena, bu asistin yanı sıra attığı iki golden birini de ev sahibi Fransa ile oynanan final maçında kaydetti; İspanyollar bu maçı uzatmaların ardından 5-3 kazanmayı başardı.

Dünya Kupası’nda ise Baena, Atlético’daki ilk sezonunun inişli çıkışlı geçmesine rağmen İspanya’nın dünya şampiyonu kadrosunda önemli bir rol üstlendi. Turnuvanın açılışında Yeşil Burun Adaları’na karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 0-0’lık beraberlikte 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalan 25 yaşındaki oyuncu, sonraki yedi maçta teknik direktör Luis de la Fuente’nin ilk on birinde yer aldı ve sol kanatta sabit bir isim oldu. Grup aşamasının son maçında Uruguay karşısında Baena 1-0'lık galibiyet golünü attı; 16'da 1'de Avusturya'ya karşı oynanan (3-0) maçta ise Pedro Porro'nun attığı İspanya'nın önemli ikinci golünün asistini yaptı. Ferran Torres’in 106. dakikada attığı altın golle sonuçlanan Arjantin’le oynanan final maçında Baena, ilk 75 dakika sahada kaldı. Maçın son dakikalarında ise Athletic Bilbao’dan Nico Williams onun yerine oyuna girdi.

Fermin Lopez de bu tarihi üçlüyi tamamlayabilirdi

Baena, bu tarihi ve eşsiz başarısını Fermin Lopez ile paylaşmayı kesinlikle çok isterdi. FC Barcelona’nın orta saha oyuncusu, İspanya’nın Dünya Kupası kadrosu için oldukça kesin bir adaydı, ancak Mayıs ortasında Betis Sevilla’ya karşı oynanan 3-1’lik maçta ayak orta kemiğinde kırık yaşadı ve bu nedenle Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nı kaçırdı.

Aksi takdirde Lopez de büyük olasılıkla bu eşi benzeri görülmemiş üçlü başarıyı tamamlayabilirdi: 23 yaşındaki oyuncu, 2024 Avrupa Şampiyonası’ndan kısa bir süre önce milli takımda ilk kez forma giymişti ve Avrupa Şampiyonluğu yolunda, Arnavutluk’la oynanan grup maçında (1-0) yedek olarak sahaya çıkmıştı. Kısa bir süre sonra Lopez, Baena ile birlikte Olimpiyat şampiyonu da olmuştu ve bu süreçte en belirleyici oyunculardan biri olmuştu: Turnuvadaki altı maçta altı gol attı; bunların arasında Fransa’ya karşı oynanan final maçında (5-3, uzatmalarda) attığı iki gol de vardı.