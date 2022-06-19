Şu anda 34 yaşındaki yıldızla birlikte forma giyen oyuncu, bir zamanlar vatandaşının gazabına uğradığını anlattı.

Leandro Paredes, Barcelona ile Paris Saint-Germain arasında oynanan bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Lionel Messi'yi kırdığını ve ardından başına gelenleri anlattı.

Avrupa'nın iki devi, 2021'de son 16 turunda karşı karşıya gelirken mücadelenin ilk ayağı 4-1'lik PSG üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Paredes karşılaşma sırasında takım arkadaşlarına bir yorumda bulundu ve bu yoruma Lionel Messi kulak misafiri oldu.

Getty

Paredes ile Messi arasında ne yaşandı?

Caja Negra'ya konuşan Paredes, bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde vatandaşının gazabına uğradığını açıkladı: "Takım arkadaşlarıma bir yorum yaptım ve Messi beni duydu, çok kızdı."

"Gerçekten sinirlendi. Beni mahvetmek istedi. Oldukça kötüydü. Beni öldürmek istedi, ben ise sadece eve gitmek."

Messi, Paredes'e kin besledi mi?

Messi ile Paredes arasında yaşananlar daha sonra halı altına süpürüldü: "Daha sonra onu milli takımda gördüm ve hiçbir şey olmamış gibi davrandı."

"Bana nasıl bir insan olduğunu gösterdi. İlişkimiz kaldığı yerden devam etti."

"Şimdi konu açıldığında bunun hakkında konuşuyoruz ve gülüyoruz. Fakat o zaman gerçekten çok kızmıştı, beni öldürmek istemişti!"

Paredes ile Messi artık Arjantin Milli Takımı'nda forma giymelerinin yanı sıra Paris Saint-Germain'de de birlikte oynuyorlar.

Daha fazlası