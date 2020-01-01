Lionel Messi, Barcelona'nın başında Bielsa'yı istiyor

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, Katalan ekibin başına vatandaşı Bielsa'nın getirilmesini istiyor.

Beklentilerin uzağında kalan , 2019-20 sezonunda şampiyonluğunu ezeli rakibi 'e kaptırdı.

Hem başarısız sonuçlar hem de sahada oynanan oyun Katalan ekibin teknik direktörü Quique Setien'e eleştiri oklarının yöneltilmesine neden oldu.

The Sun'ın haberine göre Barcelona'nın yıldızı , takımın yeni teknik direktörünün Marcelo Bielsa olmasını istiyor.

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Leeds United'ın 16 senelik özlemini sona erdiren Bielsa, İngiliz ekibi Premier Lig'e çıkarmayı başarmıştı.

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Barcelona'nın teknik direktörü Quique Setien, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kendimi gelecek sezon da Barcelona'nın başında antrenmana çıkarken görebiliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Setien'in kaderini belirleyecek etkenlerden biri de Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde göstereceği performans olacak.

Katalan ekip 1-1'in rövanşında 8 Ağustos Cumartesi günü ile karşı karşıya gelecek. Barcelona, turu geçmesi halinde çeyrek finalde - eşleşmesinin galibiyle yarı finale yükselmek için mücadele verecek.