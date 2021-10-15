"Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılmak istediğini kendisi söyledi"

Barcelona'nın eski başkanı, 2020 yazının defterlerini açıyor.

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, kulübün Lionel Messi'nin ayrılmasına izin vermesinin bir "hata" olduğunu söyledi.

Bartomeu ayrıca, yıldız futbolcunun sadece MLS veya Asya için Camp Nou'dan ayrılmasına izin vereceğini iddia etti.

Bilindiği gibi Barça, La Liga ile olan anlaşmazlıktan dolayı Messi ile yeni sözleşme imzalayamadı ve Arjantinli futbolcu, çantalarını toplayarak Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu.

Ne söylendi?

Katalan kulübündeki ekonomik krizin büyük bir kısmını üstlenen Bartomeu, Mundo Deportivo'ya yaptığı açıklamada yeni başkan Joan Laporta'nın Messi'yi Barça'da tutma konusunda başarısız olduğunu söyledi:

“Her zaman onun bizimle olmasının şart olduğunu düşündüm. Sadece dünyanın en iyisi olduğu için değil, aynı zamanda ekonomik ve kurumsal katkısı nedeniyle.

"Messi'nin gitmesine izin vermek bir hatadır. Bir futbolcudan çok daha fazlasını temsil ediyor.”

Barcelona hata mı yaptı?

Günün sonunda mali kriz çözülemedi ve Messi'nin ayrılmasından başka çare kalmadı.

Bartomeu ise Fransa'da bir Barça efsanesini gördüğü için bir hayli rahatsız.

"Messi kulüpten ayrılmak istedi, bunu konuştuk ve ona 'hayır' dedim.

"Her zaman Messi'nin kulübümüz için çok önemli olduğunu düşündüm, Barça da onun için çok önemli. Gitmesi ciddi bir sorun olur.

"Ona Xavi ve Iniesta gibi Katar'a, Çin'e ya da ABD'ye gitmek istiyorsa bunu konuşabileceğimizi, saygı duyacağımı ve vedalaşacağımızı söyledim. Ama Messi'nin henüz bir takımı yoktu ve özgür olmak istiyordu.

"Ona 'Barça'nın Avrupa'daki son kulübün olmasını istiyoruz' dedik.

"Bu, 2020 yazının hikâyesiydi . Biz ona devam etmesini istediğimizi söyledik ve o da ayrılmak istediğini söyledi. Ona her zaman nereye gitmek istediğini sordum.”

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