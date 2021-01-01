Lionel Messi Barcelona'da kalacak mı? Joan Laporta açıkladı: Mesele para değil!

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'yi takımda tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta Katalan ekibiyle olan sözleşmesi sona eren ve kulüpte kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Lionel Messi'nin durumunu değerlendirdi.

Arjantinli yıldızla yaptıkları görüşmelerin oldukça olumlu ilerlediğinin altını çizen Laporta, buna rağmen iki tarafın henüz kesin bir anlaşma konusunda el sıkışmadıklarını söyledi.

Laporta ne söyledi?

Altı Ballon d'Or sahibi efsane oyuncuya mümkün olan en iyi sözleşmeyi teklif ettiklerini belirten Laporta, kariyeri boyunca Barcelona'dan başka bir takımın formasını giymeyen Messi'nin takımda kalması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi:

"Messi ile yaptığımız görüşmeler iyi gidiyor ancak henüz henüz sözleşme imzalamadık. Kulübümüzün imkanları doğrultunda mümkün olan en iyi teklifi sunmaya çalışıyoruz. Messi'nin burada devam etmesi için tüm şartlarımızı zorlayacağız ve ne gerekiyorsa yapıyoruz.

"Messi kesinlikle daha fazlasını hak ediyor ve daha fazlasını bulabileceği teklifler de alabilir ancak Barcelona'da işleri yoluna koymak için gösterdiğimiz çabayı takdir ettiğini düşünüyorum. Bu meselenin parayla bir ilgisi yok.

"Her şeyi kazanma ihtimali olan bir ekip projesi ve kalması konusunda iyimserliğimizi koruyoruz."

Şampiyonluğa yetmedi

La Liga'da takımının son iki sezonu şampiyonluğu kaybetmesinin önüne geçemeyen Messi bu sezon Ronald Koeman yönetiminde çıktığı 47 karşılaşmada 38 gol atarken, takım arkadaşlarına da 11 kez gol pası verdi.

33 yaşındaki oyuncunun Barcelona ile sözleşme uzatıp, kariyerinin son döneminde David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami'ye transfer olması bekleniyor.

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