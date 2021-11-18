Lionel Messi'nin, Barcelona'dan ayrılışının üç nedeni: "Messi oradayken bunu başaramazdınız"

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın sıkı destekçisi ve finansörü Jose Elias, Lionel Messi'nin varlığıyla kulübün yeni bir dönüşümün içine giremesinin mümkün olmadığını söyledi.

Çocukluk kulübü ile sözleşmesi geçtiğimiz Haziran ayında sona eren Arjantinli yıldız, Barça'nın finansal durumu gözetildiği gerekçesiyle Katalan devinden ayrıldı ve PSG'ye imza attı.

Zor dönemlerden geçen Barcelona'da Messi'nin ayrılışı bir yıkım olarak görülüyordu ancak Laporta'nın destekçisi Jose Elias bu vedanın bir yıkım değil yenilenme olduğunu söylüyor.

Jose Elias ne söyledi?

İspanya'da yenilenebilir enerji şirketi Audax'ın sahibi olan Jose Elias, La Sotana programına katıldı ve Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılışının yalnızca ekonomik nedenlerden dolayı olmadığını anlattı.

"Yeni bir takım oluşturmanız gerekiyordu ve Messi içerdeyken bunu yapamazdınız."

"Barcelona'da olmayacak yaştaydı."

"Messi'nin sonu belliydi, geçen yıl olmasa bu yıl ayrılacaktı. Onu bir yıl önce gönderseydik biraz para kazanmış olurduk."

"Barcelona'yı kazanan bir takım yapmak için Messi sonrası bir proje hazırlamanız gerekiyordu. Bir noktada karara varılmalıydı. Messi, Barcelona'da olmayacak yaşta."

"Bu hayatın kanunu. Messi, Barcelona'da devam etmediği için ağlamadı. Bir döngüyü bitirmek üzereydi ve bu yüzden ağladı."

"Messi'nin kuüpte devam edememesinin üç nedeni vardı:

Birisi kulübün maaş organizasyonuydu ve maaş kesintileriyle yüzleşmek zorunda kaldı.

İkincisi, ona verecek paramız yoktu ve Messi'ye para yetiştirmek için deveye hendek atlatıyorduk.

Üçüncüsü, yeni bir takım ve yeni bir vizyon yaratmalıydık. Messi oradayken bunu yapamazsınız."

Lionel Messi'nin PSG'de performansı nasıl?

Arjantinli yıldız, Paris ekibine giderek hayatında yeni bir sayfayı başlattı ancak Ligue 1'da hala ilk golünü bulabilmiş değil.

Ligde işler istediği gibi gitmese de yeni takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol kaydetti.

34 yaşındaki oyuncu, PSG'ye yeni yeni ısınsa da milli takımda çok mutlu. Arjantinli ile yaz aylarında Copa America zaferini tadan Messi geçtiğimiz günlerde de Dünya Kupası biletini kaptı.

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