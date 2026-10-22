Lionel Messi, 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü’nü almak üzere eşi Antonela Roccuzzo ile birlikte Oviedo’ya geldi. Inter Miami’nin forveti, FC Barcelona’nın kendisine aşıladığı değerler üzerine konuştu ve prestijli ödülü merhum babasına adadı.

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Arjantinli efsaneye İspanya'daki ödül töreni öncesinde taraftar akını

Inter Miami forveti Lionel Messi, 2026 Asturias Prensesi Spor Ödülü'nü almak üzere perşembe günü Oviedo'daki Hotel de la Reconquista'ya geldi. Geleneksel Asturya gaydalarıyla karşılanan eski FC Barcelona kaptanını görebilmek için yüzlerce heyecanlı taraftar sokakları doldurdu.

Eşi Antonela Roccuzzo'nun eşlik ettiği 39 yaşındaki Messi, otelinin önünde basın mensuplarına poz verdi ve taraftarlar için imza dağıttı.

Messi, ödülünü cuma günü Teatro Campoamor'da, İspanya Kralı ve Kraliçesi'nin başkanlık edeceği törende resmen alacak.

Messi, hayatını kaybeden babasını ve Barcelona'yı duygusal sözlerle andı

EFE'ye konuşan Messi, İspanya genelinde büyük saygınlık taşıyan bu ödüle layık görülmekten duyduğu derin minnettarlığı dile getirdi. Ağustos ayında hayatını kaybeden babası Jorge'yi duygusal sözlerle anan Messi, ödüle seçildiğinin haziranda açıklanması üzerine babasının “çok mutlu” olduğunu söyledi.

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Messi, “Eminim o da bundan mutluluk duyuyordur” dedi ve ödülün “insanın sahada yaptıklarının ötesine geçtiğini” ekledi.

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Sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi, FC Barcelona'daki gelişim yıllarının da önemini vurguladı: “Oradayken mesele sadece futbol oynamak değildir. Futbol, yapmanız gereken pek çok şeyin ve üstlendiğiniz pek çok sorumluluğun sonucudur.”

Ödül, sportif başarıların yanı sıra insani yardım çalışmalarını da onurlandırıyor

27 uluslararası aday arasından seçilen Messi, yalnızca kazandığı kupalar için değil, topluma sağladığı olumlu katkılar nedeniyle de ödüle layık görüldü. Vakıf, Messi'nin uzun süredir UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak üstlendiği role ve Leo Messi Vakfı aracılığıyla dezavantajlı çocukların sağlık hizmetlerine ve eğitime erişimini iyileştirme çabalarına dikkat çekti.

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Vakıf, “Jüri, göz kamaştırıcı yeteneğinin yanı sıra... dikkat çekici ve süreklilik gösteren hayır çalışmalarını da öne çıkardı” açıklamasını yaptı.

“Leo Messi, sahadaki örnek davranışları, istikrarı, alçakgönüllülüğü ve takım oyununa bağlılığıyla da herkesin saygısını ve hayranlığını kazandı.”

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Efsane, millî takımdan ayrılmasının ardından mirasını pekiştiriyor

Bu ödül, Messi'nin Arjantin Millî Takımı'nı resmen bırakmasından kısa süre sonra geldi. Messi böylece 208 millî maçta 126 gol, iki Copa America şampiyonluğu ve 2022 Dünya Kupası zaferiyle dolu olağanüstü bir yolculuğu noktaladı.

Messi, Serena Williams, Rafael Nadal ve Eliud Kipchoge'nin de aralarında bulunduğu seçkin ödül sahipleri arasına katıldı.

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Resmî açıklamasında Messi, kendi yolculuğunun gelecek nesillere ilham vermesini umduğunu belirtti: “Umarım hikâyem, pek çok kız ve erkek çocuğuna hayal kurmayı sürdürmeleri için ilham verir... en önemli şeyin iyi bir insan olmaya çalışmak olduğunu bilmelerini isterim.”