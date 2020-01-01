Lionel Messi: Artık gol atmayı daha az önemsiyorum

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, kariyerinin son yıllarında takım oyuncusu olmak istediğini dile getirdi.

'da 17. sezonuna giren , geçtiğimiz yaz aylarında ayrılmak istediği İspanyol kulüpte 645 gol ve 225 asistin altına imza attı.

Katalan ekibin formasıyla birçok rekoru tarihin tozlu raflarına gönderen Messi, La Garganta Poderosa 'ya verdiği röportajda artık gol atmaya daha az takıntılı olduğunu söyledi.

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Messi "Takıma daha fazla katkı vermeye çalışıyorum. Gol atmayı eskisi kadar önemsemiyorum" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Salgın döneminde Barcelona şehrindeki hastanelere ve sağlık kuruluşlarına 1 milyon euroluk bir bağış yapan Lionel Messi, ülkesi 'deki duruma değindi.

33 yaşındaki yıldız oyuncu "Eşitsizlik, günümüzde toplumun en büyük problemi. Bunu hep birlikte düzeltmeliyiz. Özellikle bu dönemde su, yemek gibi temel ihtiyaçları karşılamakta zorlanan insanlara yardım etmeliyiz" şeklinde konuştu.