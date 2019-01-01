Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı
Yorum()
PIERRE-PHILIPPE MARCOU
Hazırlık karşılaşmasında Venezuela'yı ağırlayan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan Arjantin'e bir kötü haber de takımın süperstarı Lionel Messi'den geldi.
Venezuela karşısında 90 dakika sahada kalan Messi, kasık sakatlığı sebebiyle Arjantin Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.
Uzun bir aranın ardından milli takıma çağrılan 31 yaşındaki yıldız, takımının 26 Mart'ta Fas ile oynayacağı hazırlık maçında forma giyemeyecek.