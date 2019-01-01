Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı

Lionel Messi, sakatlığı sebebiyle Arjantin Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Hazırlık karşılaşmasında 'yı ağırlayan ve sahadan 3-1 mağlup ayrılan 'e bir kötü haber de takımın süperstarı 'den geldi.

Venezuela karşısında 90 dakika sahada kalan Messi, kasık sakatlığı sebebiyle Arjantin Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı.

Uzun bir aranın ardından milli takıma çağrılan 31 yaşındaki yıldız, takımının 26 Mart'ta ile oynayacağı hazırlık maçında forma giyemeyecek.