Lionel Messi, Arjantin’in galibiyetini getiren isabetli serbest vuruşuyla Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı

Arjantin, grup aşamasındaki üçüncü maçını da galibiyetle tamamladı. Daha önce elenen Ürdün ile oynadığı biraz hayal kırıklığı yaratan maçta Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez ve Lionel Messi, son dünya şampiyonu Arjantin’i hak ettiği bir galibiyete taşıdı: 3-1. Messi, attığı isabetli serbest vuruşla, yedi ardışık Dünya Kupası maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Arjantin, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Arjantin, maç öncesinde grup birinciliğini garantilemişti; Ürdün ise en iyi sekiz üçüncü takım arasına girmek için sadece teorik bir şansa sahipti. Bu nedenle maçta artık hiçbir gerilim kalmamıştı; bu da milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni’nin Messi’yi yedek kulübesine alıp dinlendirmesine yeterli bir sebepti.

Arjantin'in gol orucunu bozması biraz zaman aldı, ancak 19. dakikada nihayet gol geldi. Mohannad Abu Taha, 16 metre çizgisi yakınında Lo Celso'ya sert bir faul yaptı. Orta saha oyuncusu sakatlanmış gibi göründü, ancak sonunda bir sorunu olmadığı anlaşıldı. Lo Celso, ardından serbest vuruşu muhteşem bir şekilde üst köşeye gönderdi: 1-0.

Kısa bir süre sonra Lautaro, sol kanattan gelen mükemmel bir ortanın ardından yakın mesafeden topu üst direğe çarptırdı. Marcos Senesi’nin reboundda yaptığı kafa vuruşu, kaleci Yazeed Abulaila tarafından ustaca kurtarıldı, ancak bu pozisyonda Senesi’nin Nizar Al-Rashdan tarafından sert bir şekilde faul yaptığı görüldü. Arjantin penaltı kazandı ve Lautaro bu penaltıyı gole çevirdi: 2-0.

Ürdün daha sonra iyi bir dönem geçirdi ve hatta birkaç kez Arjantin kalesine atak yapabildi. Bu ataklar golle sonuçlanmasa da, Arlington’daki tribünlerdeki taraftarların yüzlerini güldürdü. İkinci yarı başlar başlamaz Lautaro, Dünya Kupası’ndaki ikinci golünü atacak gibi göründü, ancak ofsayt kuralı bu golü geçersiz kıldı.

Arjantin, tehlikeli pozisyonlar yaratmak için fazla çaba sarf etmek zorunda kalmadı ve bir kez daha 3-0'a çok yaklaştı; ancak bu sefer Lautaro'nun vuruşu üst direğin üstünden dışarı çıktı. Messi oyuna girmek üzereyken Ürdün aniden skoru 2-1'e getirdi. Mousa Tamari, Ehsan Haddad'ın güzel ortasını ağlara gönderdi.

Hemen ardından Messi sahaya girdi ve sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, bu Dünya Kupası'ndaki altıncı golünü aramaya başladı. İlk denemesi üstten dışarı çıktı, ancak maçın bitimine yaklaşık yirmi dakika kala kullandığı serbest vuruşta golü buldu. Messi, topu duvarın üzerinden kıvrarak Abulaila'yı tamamen şaşırttı: 3-1.