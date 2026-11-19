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Son millî maçından yaklaşık bir buçuk ay sonra Lionel Messi, Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ile bağlarını kopardı. A24 gazeteci Nicolás Wiñazki'ye dayanarak yıldız futbolcunun bazı konulardan rahatsız olduğunu bildirdi.

Messi, AFA'nın sırasıyla başkanı ve saymanı olan Claudio Tapia ve Pablo Toviggino ile 'kişisel ve ticari bağlarını' kopardı.

Messi, adının ve imajının federasyonun çeşitli ticari faaliyetlerinde kullanılmasını artık istemiyor. Federasyon, kısa süre önce veda eden La Pulga gibi büyük bir yıldızı gelir elde etmek için hâlâ kullanıyor.

Tapia ve Toviggino hakkında vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama şüpheleri nedeniyle bir süredir soruşturma yürütülüyor. Hatta mart ayında Tapia hakkında dava açıldı. Wiñazki'nin edindiği bilgiye göre, Monako ve İbiza gibi seçkin destinasyonlarda lüks yat kiralama işiyle bağlantılı şirketlere 1,2 milyon doları aşan bir para transferi yapıldı.

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Messi ayrıca en önemli uluslararası sponsorlarından biri olan Amerikan bira markası Michelob ile de sorun yaşadı. Arjantin millî takımının ortağı olan bir Arjantin şirketi, eski kaptanın görselini millî takımla bağlantılı bir kampanyada kullandı.

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Durumdan rahatsız olan Michelob, Messi'nin temsilcileriyle iletişime geçti. Wiñazki, "Messi'nin bundan haberi yoktu" dedi. "Bu girişimi kim başlattı? Claudio Tapia, Messi'nin Michelob ile özel bir sözleşmesi olmasına rağmen bir Arjantinli sponsora onun imajını kullanma izni verdi."

A24 tarafından aktarıldığına göre Messi ve yakın çevresi, ekim ayında Benin'e karşı oynadığı veda maçından da memnun değildi. Ses ve ışıklandırma sorunlarının yanı sıra maç sonrasındaki drone gösterisine de dikkat çektiler. Gösteride Messi'nin görselinin topa daha zayıf olan sağ ayağıyla vurduğu görüldü.

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Wiñazki, "Arjantin futbolunun en büyük yıldızı, Arjantin futboluna fayda sağlamayan gelirler elde etmek için imajını kullanmayı bırakmasını AFA'dan talep eden bir ihtarname hazırlamalarını avukatlarından istedi" dedi.

Messi artık kulüp kariyerinin kalan bölümüne tamamen odaklanabilir. Inter Miami ile onu heyecanlı birkaç hafta bekliyor. 'Vice City' ekibi, Doğu Konferansı play-off'larının çeyrek finalinde Columbus Crew ile karşılaşacak.