Lionel Messi, uzun yıllardır arkadaşı ve Arjantin Millî Takımı'ndan eski takım arkadaşı olan Carlos Tevez'le bir kez daha sahaya çıkmak için La Bombonera'ya dönüyor. «El Apache» lakabıyla tanınan efsanevi forvet, uzun zamandır beklenen veda maçının baş konuğunun Inter Miami yıldızı olacağını resmen doğruladı.

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La Bombonera'da efsanevi buluşma

Tevez'in başarılarla dolu kariyerine resmen veda edeceği Buenos Aires'te futbol dünyasını duygusal bir akşam bekliyor. Eski Manchester United ve Manchester City forveti profesyonel futbolu beş yıl önce bırakmış olsa da resmî veda maçı bugüne kadar ertelenmişti.

Messi'nin 20 Aralık'ta Boca Juniors'ın simgeleşmiş stadında oynanacak maça katılacağının doğrulanmasıyla heyecan daha da arttı.

Boca Juniors taraftarları için tüm zamanların en iyi futbolcusunun katılımı, zaten tarihî olan bu organizasyona ayrı bir değer katıyor. Haberi bizzat doğrulayan Tevez, taraftarların 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Arjantin'in hücum hattında birlikte oynayan ikiliyi yeniden izleyeceğinin güvencesini verdi. Sosyal medyada da Messi'nin 20 Aralık'ta Tevez'in veda maçında oynayacağı belirtilerek taraftarların efsanevi oyun kurucuyu yeniden Arjantin'de sahada görme fırsatı bulacağı vurgulandı.

Boca için unutulmaz bir yılın kutlaması

«Adiós Apache» etkinliğinin zamanlaması Boca Juniors taraftarları için daha iyi olamazdı. Kulüp, yıllık toplam puan tablosunu zirvede bitirmiş ve Copa Sudamericana kupasını kaldırmış olmanın yanı sıra ülke içinde ve kıta çapında büyük başarılar yaşadığı bir dönemden geçiyor.

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Takım Copa Argentina şampiyonluğu için mücadelesini sürdürürken Torneo Clausura çeyrek finallerine de hazırlanıyor. Veda maçı, kulübün son derece başarılı geçen 2026 sezonunu kutlamayla noktalama fırsatı sunuyor.

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Messi'nin katılımcılar arasına eklenmesi, stadın tamamen dolmasını garanti ediyor. Sekiz kez Ballon d'Or kazanan oyuncu Arjantin Millî Takımı'yla uluslararası futbol sahnesinden çekilmiş olsa da onu La Bombonera'da yeniden formayla görmek yerel taraftarlar için büyük bir çekim gücü olmaya devam ediyor. Tevez'i kulübün modern dönem simgelerinden biri olarak onurlandırırken dünya çapında bir yıldız olan Messi'yi ağırlayacak maç, iki dönem arasında köprü kuruyor.

Apache'nin veda maçının ayrıntıları

Messi kuşkusuz maçın en büyük yıldızı olsa da organizasyonun asıl amacı, Tevez'in farklı dönemlerde Boca Juniors'a yaptığı büyük katkıları onurlandırmak. Copa Libertadores dâhil kulüple çok sayıda şampiyonluk kazanan forvet, Boca'nın yakın tarihinin en sevilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Kulüp bir takvim yılında yedinci kupasını kazanma ihtimalini kovalarken veda maçı, profesyonel kariyeri boyunca Boca semtinin mücadeleci ruhunu ve tutkusunu yansıtan bir oyuncunun kariyerine dönüp bakma fırsatı sunuyor.

Aralık ayındaki bu özel maç için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. İki yıldızı son kez aynı sahada görmek isteyen taraftarların biletlere yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. TyC Sports'un haberine göre maç, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçen Tevez için kesin bir veda niteliği taşıyacak.