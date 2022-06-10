Lionel Messi, Arjantin'de bir televizyon dizisinde oyuncu olarak yer aldı

Messi'nin yer aldığı sahne çoktan çekildi ve birkaç gün önce tamamlandı.

Birçok futbolcu oyuncu olarak projelerde yer aldı, ancak çoğu zaman bu oyunculuklar marka reklamlarının yüzü olaraktı.

Genellikle kısa süreler yer aldılar ve yalnızca birkaç cümle söylediler. Yine de saha dışında oyuncuları görmek bizi şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor.

Medyadaki yüksek profili nedeniyle Leo Messi, çeşitli şirketler için bir dizi reklamda yer aldı.

Çeşitli gıda reklamlarından Pepsi reklamlarına veya en son Lay's patates reklam filmine kadar birçok projede yer aldı. Ve elbette, en büyük sponsoru olan Adidas ile oldukça fazla reklam filmi çekti.

Messi'nin görüneceği sahne şimdiden çekildi

Ancak yıldız futbolcu artık alıştığımızdan çok farklı bir projede rol aldı. Artık bir televizyon dizisinde oynayacak.

Messi, anavatanında popülerlik kazanan Arjantin draması 'Los Protectores'in ikinci sezonunda küçük bir rol oynayacak.

Sahnesi çoktan çekildi ve birkaç gün önce tamamlandı. Bunu biliyoruz çünkü futbolcunun setteki görüntüleri yapımcının kendisi tarafından paylaşıldı.

2023'te yayınlanacak

Los Protectores'in ikinci sezonu Buenos Aires de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde çekildi. Ancak Messi'nin sahneleri geçen yaz PSG ile sözleşme imzaladıktan sonra evi olan Paris'te çekildi.

Bu Arjantin dizisinin ikinci parçası 2023'te yayınlanacak ve böylece Messi'yi ekranlarda ancak 2023'te görebileceğiz.

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