Lionel Messi: Anfield'daki maç haricinde iyi bir sezon geçirdik

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Valencia ile oynanacak Kral Kupası finali öncesi açıklamalarda bulundu.

, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Anfield’da ile oynanan karşılaşmanın ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına geçti.

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Eleştiri oklarının ortasında bulunan teknik direktör Ernesto Valverde’yi savunan Messi “Takımın başında olduğu süre boyunca harika bir iş çıkardı. Liverpool maçının sorumlusu o değil, biziz. ’da yaşadığımız olayların aynısını yaşamamız gerekiyordu ama yaşadık. Bu kötü tablonun tekrarlanmasına izin vermememiz gerekiyordu. Teknik direktör de bu işin bir parçası ama onun da hatası bizden fazla değil.” ifadelerini kullandı.

Liverpool maçına değinen Arjantinli futbolcu “Maçı tekrar izlemedim ama Roma’daki maç ile benzer olduğunu hatırlıyorum. Erken yediğimiz gol, bize Roma’da olanların tekrarlanacağını düşündürdü. İlk yarıda kötü oynamasak da ikinci yarı da rakibe hiç direnemedik. Finale yükselmek için oynadık ama onlar bizi yendi” şeklinde konuştu.

Kral Kupası finali, kaptanlığının ilk yılı ve milli takımıyla ilgili sorulara yanıt veren Messi “Tamamen maça konsantre olmuş durumdayız. Çok güçlü bir rakiple oynayacağız. Onları bu sene ligde oynadığımız iki maçta da yenemedik. Kaptanlığımın ilk yılında ’yı kazanıp, kupada final oynamak harikaydı. Anfield’daki maçı bir kenara bırakırsak iyi bir sezon geçirdik. Bu iyi sezonun sonunda büyük hayal kırıklıkları yaşamış olsam da Milli Takımı ile birlikte mücadele etmeye devam edeceğim.” sözlerini kullandı.