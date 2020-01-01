Lionel Messi kendisini en çok zorlayan savunmacıyı açıkladı

Lionel Messi, adama adama markajda kendisini en çok Girona'da forma giyen Pablo Maffeo’nun zorladığını söyledi.

’nın süper yıldızı , DAZN’a özel açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin sahada durdurmak için birçok yolu denediği ancak nadiren başarılı olduğu Arjantinli, “Bazen tuhaf ve çirkin maçlar oluyor. Rakip oyuncu maç boyunca bana çok yakın duruyor. Maçların gidişatına göre atıştığımız oluyor” dedi.

maçlarında Sergio Ramos ve Casemiro gibi isimlerle sık sık karşı karşıya gelen Messi, yakın markajda kendisini en çok zorlayan futbolcunun kim olduğu sorusuna ise "Açıkçası pek hatırlamıyorum. 'daki (Maffeo) olabilir. Onun savunması biraz abartılıydı" yanıtını verdi.

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Bonservisi ’ta bulunan 22 yaşındaki İspanyol sağ bek, kiralık olarak Girona’nın formasını giyiyor. Maffeo daha önce 'nin genç takımlarında da oynamıştı.

Sahada bazen sert faullere maruz kalan 32 yaşındaki golcü, kasıt olmadığı sürece bunlara takılmadığını söyledi.

Messi, “Faullerinden hiçbir zaman şikayet etmedim. Topu kapmaya yönelik olduğu sürece temas ve tekmeler futbolun bir parçası. Ancak kötü niyetle yapılan fauller ile ilgili sorunum var" ifadelerini kullandı.