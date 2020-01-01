Lionel Messi, 46 yıl sonra Pele'nin rekorunu kırdı

Geçtiğimiz hafta Pele'nin rekoruna ortak olan Messi, bu hafta attığı golle rekoru kırmayı başardı.

formasıyla Valladolid deplasmanında 644. golünü atan , dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi oldu.

Pele, 1957 - 1974 yılları arasında formasını giydiği Santos'ta 656 maçta 643 gol atmıştı.

46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi. Pele, bu rekora 19 Aralık'ta ortak olan Messi'ye bir tebrik mesajı yollamıştı.