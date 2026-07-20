Lionel Messi (39), Dünya Kupası finalinin ertesi günü önemli bir açıklama yaptı

Lionel Messi, İspanya’ya karşı kaybedilen Dünya Kupası finalinin ertesi günü Instagram üzerinden ilk kez bir açıklama yaptı. 39 yaşındaki Arjantin kaptanı, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını belirtirken, aynı zamanda takımının turnuva boyunca elde ettikleriyle gurur duyduğunu vurguladı.

Arjantin, Pazar günü East Rutherford'da oynanan final maçında uzatmaların ardından İspanya'ya 1-0 yenildi. Ferran Torres maçın tek golünü atarak İspanyollara dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Maçın hemen ardından Messi, altıncı Dünya Kupası'na veda ederken gözyaşları içinde görüntülendi.

Bir gün sonra süper yıldız, Instagram üzerinden Arjantinli taraftarlara seslendi. “Acı çok büyük ve bu yaranın iyileşmesi zaman alacak. Ama tüm güzel anıları da yanımda götürüyorum. Her şeyimizi ortaya koyarak geri döndürdüğümüz maçlar, sonsuza kadar hafızamda kalacak.”

Messi, bir kez daha Dünya Kupası finaline ulaşmayı başaran Arjantin milli takımının performansına da değindi. "Bütün bir ülkenin desteği, bu grubun sıkı çalışması ve özverisiyle, bir kez daha dünyanın en iyi ülkeleri arasında yer almayı başardık. Bugün başardıklarımızın değerini tam olarak kavrayabilmek zor, ancak bu grup arka arkaya iki Dünya Kupası finaline ulaştı."

Ayrıca tecrübeli oyuncu, turnuva boyunca koşulsuz desteklerini esirgemeyen Arjantinli taraftarlara teşekkür etti. "Her tebrik ve her mesaj için çok teşekkür ederim. Bir kez daha ülke olarak birleşmeyi başardık ve Arjantinli olmanın getirdiği muazzam gururu birlikte paylaştık."

Acı bir yenilgiye rağmen Messi, yeni dünya şampiyonuna karşı da sportmen bir tavır sergiledi. "İspanya’yı da şampiyonluklarından dolayı tebrik etmek istiyorum," diyerek forvet oyuncusu mesajını sonlandırdı.

Böylece Messi için altıncı Dünya Kupası macerası sona erdi. Forvet, 2022’de Fransa’yı yenerek Arjantin ile dünya şampiyonu olmuştu, ancak üçüncü Dünya Kupası finali şimdi yeni bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Daha önce de 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya’ya yenilmişti.

Messi, bireysel olarak yine etkileyici bir turnuva geçirdi. 10 numaralı oyuncu sekiz gol attı ve Arjantin formasıyla oynadığı 207 uluslararası maçta toplam 125 gole ulaştı.



