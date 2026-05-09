Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorisini açıkladı: "Arjantin'den daha iyi formda"

Lionel Messi, Pollo Alvarez ile yaptığı röportajda Arjantin'in dünya şampiyonluğunu yeniden kazanma konusunda ciddi bir şansı olduğunu düşündüğünü söyledi. Yine de 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorisi olarak başka bir ülkeyi gösteriyor.

Eleme serisi Arjantin için sorunsuz geçti ve Güney Amerika'da açık ara birinci oldular, ancak Messi henüz zaferi garantilediğini düşünmüyor. "Sakatlıklarla veya maç ritmi eksikliğiyle boğuşan birçok oyuncu var," diyor ve muhtemelen diz sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'na katılması belirsiz olan Cristian Romero'ya atıfta bulunuyor.

"Ancak gerçek şu ki: takım bir araya geldiğinde, rekabetçi olduğunu ve her zaman kazanmak istediğini kanıtladı," diyor sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu iyimser bir tavırla.

Arjantin'in 2022 Dünya Kupası'ndaki büyük başarısına ve güçlü eleme serisine rağmen, Messi için en büyük favori Fransa. İki yıl önce Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İspanya da Messi için önemli bir rakip.

“Fransa şu anda yine en iyi formunda. Çok sayıda üst düzey oyuncusu var,” diyor. Dört yıl önce Arjantin, nefes kesen bir Dünya Kupası finalinde Fransızları mağlup etmişti; Fransızlar ise şimdi intikam peşinde.

Bu arada, 24 Haziran'da Dünya Kupası sırasında Messi 39 yaşına girecek. Yine de emekli olmayı düşünmüyor. "Futbolu seviyorum ve yapamayana kadar oynamaya devam edeceğim" diyor.

“Hırslıyım, her şeyde kazanmak istiyorum…”, diye devam ediyor. “Oğlumun video oyunlarında bile kazanmasına izin vermiyorum.”