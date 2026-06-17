Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk golünün ardından neden ağlamak zorunda kaldığını açıklıyor

Lionel Messi, Arjantin’in Cezayir’e karşı aldığı 3-0’lık galibiyetten büyük keyif aldı. 38 yaşındaki süper yıldız bir hat-trick yaparak, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

İlk golünün ardından Messi'nin duygulandığı açıkça görülüyordu. Maç sonrası TyC Sports'a verdiği röportajda bu gözyaşlarının nedenini açıkladı.

“Dürüst olmak gerekirse, bunun futbolla hiçbir ilgisi yoktu. Son birkaç günüm oldukça zor ve ağır geçti; takım arkadaşlarıma ve milli takımla ilgili herkese destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Bana büyük güç veriyorlar.”

Messi, altıncı Dünya Kupası’na muhteşem bir başlangıç yaptı. “Şu anda yaşadığım her şeyden daha fazla keyif alıyorum. Hem bireysel olarak hem de takımlarımla birlikte tüm hayallerimi gerçekleştirmiş olmanın şansına sahip oldum.”

“Şu anda yine harika bir kadromuz var ve kendimi iyi ve mutlu hissediyorum. Çocukken hayal edebileceğimden çok daha fazlasını başardım. Kendimi iyi hissetmeye devam ettiğim sürece Arjantin için oynamaya devam edeceğim,” dedi Messi.

Messi ayrıca alçakgönüllü bir tavır sergiledi. “Şu anda tüm zamanların en çok gol atan Dünya Kupası oyuncularından biri olmak ve Miroslav Klose ve Ronaldo gibi isimlerle boy ölçüşebilmek bir onur. Aslında istatistiklerle pek ilgilenmem, ama Kylian Mbappé’nin Fransa adına iki gol attığını duyunca dikkatimi çekti. O gerçekten bir fenomen.”

Messi, Cezayir karşısında 200. milli maçına çıktı. Bu maçta 120 gol ve 64 asist kaydetti.