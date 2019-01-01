Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda oynayıp oynayamayacağından emin değil

Arjantinli yıldız Messi, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda oynayamayabileceğini söyledi.

, 'daki 2022 Dünya Kupası'nda oynayabileceğinden emin olmadığını itiraf etti.

'lı yıldız kariyeri boyunca bireysel ve kulüp odaklı kazanabileceği her başarıyı elde etti ancak milli takımda henüz istediği zafere ulaşamadı.

Messi, Fox Sports'a verdiği röportajda emekli olmadan önce ile kupa kazanmayı istediğini söyledi:

"Arjantin Milli Takımı'yla bir kupa kazanıp kariyerimi öyle noktalamak istiyorum ya da bu yolda yapılacak her şeyi denemek istiyorum. Fırsatları kaçırmak istemiyorum."

Messi, 2022 Dünya Kupası hakkında ise, "Katar'da oynayıp oynayamayacağımı bilmiyorum. Buna Tanrı karar verecek. Şu an kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ancak neredeyse 32 yaşındayım ve ileride neler olacağını bilmiyorum. Umarım ciddi bir sakatlık yaşamam." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız bu sezon Barcelona forması ile resmi maçlarda toplamda 51 gol attı.