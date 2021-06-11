İngilizlerin efsanevi forvetleri Lineker ve Shearer da turnuva öncesi takımlarından umutlular.

Gareth Southgate’in öğrencileri, Pazar günü Wembley’de Euro 2020’deki ilk maçlarına çıkacaklar. Lineker ve Shearer, İngiltere’nin yetenekli isimlerden oluşan kadrosunun Avrupa Şampiyonası’nda büyük işler başarabileceğine inanıyor, fakat bir yandan da savunmalarına pek fazla güvenmiyorlar.

İngilizler, Euro 2020’deki ilk maçlarını 13 Haziran tarihinde Wembley’de Hırvatistan’a karşı oynayacaklar. Ayrıca İngiltere, 2018 Dünya Kupası yarı finalinde de Hırvatistan’a elenmişti.

İngiltere’nin turnuva kadrosunda birçok genç hücumcu bulunuyor ve Lineker-Shearer ikilisi de takımlarının hem Avrupa Şampiyonası’nda hem de uzun vadede çok büyük bir potansiyel taşıdığına inanıyor.

Lineker neler dedi?

İngiltere’nin turnuva şansını Goal’e değerlendiren Lineker: “Beklentilerin olması güzel. Bazen insanı öldüren şey umuttur ama biliyorsunuz, uzun süre sonra İngiltere’nin rekabetçi bir kadrosu var. 3 yıl önce de yarı final oynamıştık ama biraz kura şansızımız da vardı, ama ne olursa olsun o da iyi bir performanstı.”

“Kadroya genel olarak baktığımızda bir tecrübe eksikliğinden söz edebiliriz, ayrıca defansın merkezinde ve kalede de biraz hafif kaldığımızı söylemek mümkün. Ama bunları bir kenara bırakırsak, beklerde, orta sahada ve hücumda çok yetenekli isimlere sahibiz.”

“Ayrıca bu sene kadro derinliğimiz de var ve bu çok önemli bir artı. Oyunular çok uzun ve zorlu bir sezonu geride bıraktı ve Southgate’in elinde rotasyon yapabileceği bir kadro var. Herkes İngiltere’nin en iyi ilk 11’ini soruyor ama özellikle hücumdaki alternatifleri düşününce bence istikrarlı bir ilk 11’imiz olmayacak.”

“Yedek kulübesinden gelecek oyuncular da sahadaki oyuncular kadar kaliteli olacak, bence bu da inanılmaz bir avantaj. İngiltere’nin geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Belki bu yaz çok büyük hedefler koymak için eken olabilir, ama en azından grup aşamasını rahat geçeceğimizi düşünüyorum.”

“Sonrasında ise bizi çok zor bir kura bekliyor. Fransa, Almanya veya Portekiz’den biriyle eşleşeceğiz. Onların da kadroları çok kaliteli, büyük işler başarabilirler.”

Shearer neler dedi?

Alan Shearer, ülkesinin Euro 2020 kadrosunu ve şansını Goal’e değerlendirdi: “Söz konusu İngiltere olunca beklentiler her zaman yüksektir ama bu turnuva da daha da yüksek olabileceğini düşünüyorum.”

“Özellikle hücumda inanılmaz bir yetenek havuzuna sahibiz. Mason Mount, Phil Foden, Jadon Sancho, Jack Grealish, Harry Kane… İleri uçta elimiz cidden çok kuvvetli.”

“Goller atmakta veya gol pozisyonları üretmekte sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum fakat savunma için aynı netlikte konuşamam.”

“Covid döneminin nadir güzel sonuçlarından biri de Foden ve Mount gibi oyuncuların bu bir sene içerisinde kendilerini daha da geliştirmeleri oldu. Bu turnuvada çok büyük rol oynayacaklarını düşünüyorum.”

“Bu oyuncular gerektiğinde kilidi açabilecek yeteneğe sahipler. Çok iyi birer sezon geçirdiler ve son olarak da Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldiler. Çok yetenekliler ve atacakları bir pasla rakip savunmayı çaresiz bırakabilirler.”

“Fransa’nın doğal olarak favori olduğunu düşünüyorum. Kadrolarına baktığımızda Mbappe, Griezmann, Pogba gibi yıldızlar görüyoruz ve son olarak da bu isimlerin arasına Benzema’yı eklediler.”

“Fransa’nın önünde bitirecek takımın şampiyon olacağını düşünüyorum. Almanya ve Portekiz’le birlikte zor bir gruptalar ve muhtemelen İngiltere de son 16 turunda bu takımlardan biriyle eşleşecek.”

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