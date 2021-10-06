Lineker, Manchester United'ın Cristiano Ronaldo transferinin detaylarını anlattı.

Transfer döneminin en büyük imzalarından birini gerçekleştiren Manchester United, eski oyuncusu Cristiano Ronaldo’yu Juventus’tan kadrosuna katmıştı.

Portekizli yıldız da henüz ilk günlerinde çok büyük bir etki yaratmayı başardı ve kritik gollerle takımını ipten aldı.

İngiltere’nin eski yıldızı Gary Lineker, Manchester United’ın başkan yardımcısı Ed Woodward’un Ronaldo transferini evinin bahçesinde gerçekleştirdiğini açıkladı.

Neler söylendi?

BBC Sport’a konuşan Lineker, süreci şöyle anımsadı: “Ed Woodward benim yakın bir arkadaşım ve aynı zamanda komşum. Ronaldo’yu da benim bahçemde otururken transfer etti.”

“İnanılmazdı. Geldiğinde telefonla konuşuyordu ve karşı tarafta da Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes veya başka biri vardı. Umarım şu anda gereğinden fazla bilgi vermiyorumdur ama sonuçta transfer bitti.”

“Arka bahçemde telefonla konuşurken çektiğim inanılmaz bir fotoğrafı var, belki iznini alırsam bir gün onu da paylaşırım.”

Ronaldo’nun ikinci Manchester United dönemi nasıl başladı?

Cristiano Ronaldo, Manchester United formasını 2021-22 sezonunda şu ana dek altı maçta terletti.

Portekizli efsane, bu karşılaşmalarda beş kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Ronaldo’nun son golü ise Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Villareal maçının son dakikalarında geldi. Bu golle rakibini deviren Kırmızı Şeytanlar, gruptaki ilk üç puanını kazandı.

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