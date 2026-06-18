Lineker, Kane’in Dünya Kupası rekorunu egale etmesinin ardından: “Hâlâ ondan daha iyiyim”

Unutulmaz bir Dünya Kupası gecesinde, İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, her iki takımın grup aşamasına giriş maçında “Üç Aslanlar”ı Hırvatistan karşısında 4-2’lik önemli bir galibiyete taşıyarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kane’in performansı gözden kaçmadı; İngiliz futbolunun efsanelerinden Gary Lineker, Bayern Münih’in forvetini İngiltere tarihinin en iyi hücum oyuncuları arasında zirveye yerleştirdi.

İngiltere milli takımının eski rekor golcüsü Gary Lineker, grup aşamasının ilk turunda İngiltere'nin 4-2 galibiyetiyle sonuçlanan maçta, Hırvatistan kalesine attığı iki golle dikkat çeken Harry Kane'i övdü.

Bu iki golle Kane, Dünya Kupası finallerindeki gol sayısını 10’a yükselterek, Lineker’in daha önce aynı turnuvada kaydettiği rekoru egale etti.

Lineker, "ESPN" tarafından öne çıkarılan açıklamalarında bu başarıya ilişkin şunları söyledi: "Kein'in benim rekoruma eşitlemesinden memnunum, ancak alfabetik sıralamada hâlâ ondan öndeyim ve asıl önemli olan da bu."

Ayrıca şunları da ekledi: “Harry Kane, İngiliz futbol tarihinin yetiştirdiği en iyi forvet. Bugün bu konuda kesin bir inancım var. Bir oyuncu olarak sahip olduğu bütünlük ve çeşitli şekillerde fark yaratma yeteneği, onu öncekilerden ayıran ve olağanüstü kılan özelliklerdir.”

Bu galibiyet sayesinde İngiltere Milli Takımı, 3 puanla 12. grubun zirvesine yerleşti ve gol farkıyla ikinci sırada yer alan Gana Milli Takımı’nın önüne geçti.

İngilizler, önümüzdeki Salı günü ikinci turda Gana ile karşılaşacak ve 27 Haziran’da Panama ile oynayacakları maçla grup aşamasını tamamlayacak.