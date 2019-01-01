Lindelof Barcelona'yı neden reddettiğini açıkladı

Transfer dönemi boyunca Barcelona ile adı geçen Victor Lindelof, neden Manchester United'da kaldığını açıkladı.

'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Lindelof, Kırmızı Şeytanlarla arasındaki bağı ve yaz döneminde adının geçtiği hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaz ayında Harry Maguire'in transfer edilmesine karşın menajer Ole Gunnar Solskjaer'in en güvendiği isimlerden biri olan İsveçli stoper, Manchester United'da kupalar kazanmak istediğini söyledi.

"Bu formayı giymeyi seviyorum"

İsveç basınından Expressen'e konuşan Lindelof, Barcelona transferi için, "Bununla ilgili birçok haber çıktı. Ancak benim United ile sözleşmem var ve bu sözleşmeye sadığım. İngiltere'de kalmayı istiyorum ve yaptıklarımızı görmek için yeni sözleşme imzaladım. Bu benim için hiçbir zaman sorun olmadı. United'ı temsil etmeyi ve her gün bu formayı giymeyi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Hedefinin kupalar kazanmak olduğunu belirten Lindelof, "Buraya geldiğimde hedefim şampiyonluklar kazanmak ve taraftarlar için iyi şeyler yapmaktı. Fakat henüz bir kupa kazanmadım, bu yüzden United ile büyük hedefim kupalar almak. Herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa daha üst seviyelere ulaşabilir ve kupa kazanailiriz" dedi.

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"Burada başarılı olmaya kararlı"

Menajer Ole Gunnar Solskjaer ise Lindelof'ün planlarının önemli bir parçası olduğunu belirtti;

"Victor kendisini burada kurdu ve ekibimizin çok önemli bir parçası haline geldi. Sahaya sakinlik getiriyor ve bu kulübe yardım etmeye, burada başarılı olmaya kararlı olduğunu görebiliyorum. Geleceğini Manchester United'a adadığı için çok mutluyum. Hepimiz başarının sağlanması ve United'ın bildiğimiz ait olduğu yere geri dönmesi çalışmayı dört gözle bekliyoruz."