Lincoln Henrique'nin yıldızlaştığı gecede Fenerbahçe'nin yeni transferleri Slovacko karşısında ne yaptı?

Lincoln Henrique, özellikle duran toplardaki etkinliğiyle birçok maçı çözebileceğini gösterdi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde Çekya ekibi Slovacko'yu konuk etti.

Baştan sona sarı lacivertli ekibin domine ettiği karşılaşmaya yeni transfer Lincoln Henrique damga vururken Fenerbahçe, zayıf rakibini 3-0 ile geçti ve turun kapısını araladı.

Jorge Jesus önderliğinde 10 transfer yapan ve yapmaya da devam eden Fenerbahçe'de taraftarlar yeni isimlerin performansını dikkatle izledi. Sarı lacivertli ekipte yeni transferlerin performanslarına GOAL Türkiye ile göz atalım.

Lincoln Henrique

Brezilyalı oyuncu, tartışmasız olarak karşılaşmanın yıldızıydı. Lincoln Henrique, ilk golde ceza sahasındaki sakinliğiyle dikkat çekti ve Emre Mor'a asist yaptı.

Takımının ikinci ve üçüncü gollerinde de ismi olan 23 yaşındaki orta saha, nefis gollere imza attı. İlk olarak 45+1'de serbest vuruştan ağları bulan Lincoln Henrique, 81. dakikada da uzaktan harika bir şutla fileleri havalandırdı.

Orta saha rotasyonunda Jorge Jesus'a ben de buradayım diyen Lincoln Henrique, özellikle duran toplardaki etkinliğiyle birçok maçı çözebileceğini gösterdi.

Emre Mor

Dinamo Kiev maçındaki şansızlığını kıran Emre Mor, Slovacko karşısında rakip savunmalara zor anlar yaşattı.

Attığı ilk gol ile kilidi açan milli futbolcu, gördüğü kart sonrası oyundan alındı. Daha fazla oynamak istiyorsa hem oyun içi etkinliğini geliştirmeli hem de kart sorununu azaltmalı.

İyi niyetiyle rakibi kovalarken maç sonunda hocası Jorge Jesus'tan da tebrik aldı. Emre Mor, sağ kanatta İrfan Can Kahveci ile rekabete girecek gibi görünüyor.

Willian Arao

Brezilyalı defansif orta saha, tertemiz bir futbol oynadı. Jorge Jesus'un verdiği görevi eksiksiz yerine getiren Arao, stoperi üçlerken takımın geriden oyun kurulumunda rol aldı.

Zaman zaman attığı uzun toplarla Fenerbahçe'yi atağa çıkaran Wİllian Arao, şüphesiz takımın öne çıkan oyuncuları arasında kendine yer buldu.

Gustavo Henrique

Brezilyalı stoper, açıkçası ağır göründü. Çekya ekibi, karşılaşma boyunca Gustavo Henrique'nin arkasına geçmeye çalıştı ve kimi zaman da başarılı oldu.

Flamengo'dan kiralanan 29 yaşındaki stoperin Serdar Aziz'in iyileşmesiyle formasını kaptıracağını düşünüyorum.

Bruma

Bruma için klasik bir Bruma maçıydı. Sonradan oyuna giren Portekizli kanat oyuncusu, pozisyon denilebilecek ataklar geliştirirken bitiricilik problemi yaşadı.

Jorge Jesus'un öne geçilen maçlarda sıklıkla Bruma'yı saha atacağını düşünüyorum. Hızıyla savunma arkasına geçebilen Bruma, topla da fena olmayan bir ilişkiye sahip. Ancak kale önünde yaşadığı problemler devam ediyor.