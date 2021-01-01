Lille'in genç oyuncusu Mustafa Kapı: Galatasaray’dan Türkiye’de kalmak için ayrılmadım

Lille’in genç futbolcusu Mustafa Kapı, Avrupa’da uzun süre oynamak istediğini söyledi.

Sona eren sezonun başında Galatasaray'dan ayrılıp, Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Mustafa Kapı, hem ayrılık gerekçelerini hem de gelecek planlarını anlattı.

AA'ya konuşan Mustafa, çok iyi bir karar verdiğini ifade etti.

Mustafa Kapı ne dedi?

"Ben Avrupa’da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istiyorum. Galatasaray’dan Türkiye’de kalmak için değil, kariyerime Avrupa’da devam etmek istediğim için ayrıldım. Umarım düzenli olarak uzun yıllar Avrupa’da futbol oynarım."

"Öncelikle çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum Lille transferi konusunda. Fransa ligi ve kulübüm genç oyuncuları yetiştiren, oynatan ve değer katan bir kulüp."

"Planlama alt ligde mücadele eden Lille 2 takımında oynamam, A takımla antrenmana çıkmam ve fırsat olduğunda da A takım kadrosunda olmamdı. Pandemi nedeniyle ne yazık ki 6 hafta sonra ligimiz tatil edildi ve maçlar durdu. Sonrasında ara ara açıldı ama ocak ayından sonra tamamen ligimiz durduruldu."

"Hazırlık maçları yaptık, 1. takım antrenmanlarına ve bireysel çalışmalarıma devam ettim. Düzenli olarak A takım antrenmanlarına katıldım. Sezon içinde tamamen kendi takımımla oynayabilsem tabii ki çok daha iyi olacaktı."

"Burak, Yusuf ve Zeki ağabeylerin performansları ve mücadelesi beni çok gururlandırdı. Oynamamış olmasam da bu ekibin ve kulübün bir parçası olmaktan çok mutluyum."

"İlk gittiğim günden itibaren hep yanımdalardı, desteklerini hiç eksik etmediler. Sayelerinde yabancılık çekmedim ve uyum sürecim çok kolay geçti diyebilirim. Özellikle Burak ağabeyin başarısı Fransa’da hepimiz için büyük avantaj.”

"Gelecek sezon umarım pandemi konusu biter ve futbolda bütün ligler normal akışında devam eder. Kulübün benimle ilgili bir planlaması olduğunu biliyorum. A takımda düzenli oynamam için belki bu sezon kiralık olarak başka bir kulüpte oynayabilirim. Sezon öncesi kampta bu konu biraz daha netleşecek. Seneye de şampiyonluk mücadelesi olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir takvim olacak."

Mustafa Kapı kimdir?

2002 doğumlu Mustafa Kapı, henüz 14 yaşında Galatasaray A takımı ile maça çıktı.

Jan Olde Riekerink döneminde A takım ile antrenmanlara çıkan Mustafa, 2016 yılında Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında süre almasıyla dikkat çekti.

İlk resmi karşılaşmasına ise Fatih Terim döneminde çıktı ve 2018-19 sezonunda oynanan Sivasspor maçında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girdi. Fakat devam eden süreçte başka bir maçta oynayamadı.

Daha çok U-19 Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Mustafa, Lille'in dikkatini çekti ve 2020-21 sezonunun başında Fransa'ya transfer oldu.