Lille'in Fildişili forveti Nicolas Pepe, Barcelonayı kendine hayran bırakıyor

Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Nicolas Pepe, gün geçtikçe Barcelona'nın ilgisini daha çok çekiyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille adına mücadele veren Nicolas Pepe, Avrupa'nın büyükleri tarafından yakın markajda.

Bu takımların önde gelen üyelerinden Barcelona, Pepe'yi daha da yakından takip edip, çevresiyle iletişime geçmek istiyor.

SPORT'un haberine göre Barcelona, eylül ayında oyuncu için Lille kulübüyle iletişim kurmuş ancak bunu oyuncu hakkında daha fazla bilgi almak için yapmıştı.

Pepe'nin formunu yükselterek devam ettirmesi üzerine Barcelona, ilgisini bir adım öteye götürmeyi planlıyor.

Katalan ekibinde gözlemci olarak çalışan ve eski Barcelonalı oğluyla aynı ismi taşıyan Bojan Krkic, Pepe'yi izlemesi için özel olarak görevlendirildi.

Aynı zamanda, başka bir eski Barçalı Eric Abidal, başka takımların da Pepe'ye olan ilgisinin artması üzerine, oyuncunun menajeriyle görüşüp eski takımının transfer isteğini iletti.

Teknik patron Ernesto Valvarde ve ekibinin transfer döneminde yeni bir forvet almak istediği bilinse de, bu oyuncunun kim olacağına henüz karar verilmiş değil. Bayern Münih ve Paris Saint Germain gibi ekiplerin de transferi için uğraştığı Fildişili oyuncunun bonservis bedeli yaklaşık 60 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Nicolas Pepe, bu sezon Lille formasıyla çıktığı 28 maçta 17 gol ve 11 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti.