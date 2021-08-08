Lille'e puanı getiren gol Burak Yılmaz'dan

Fransa'nın son şampiyonu ligin ilk haftasında Metz'e takıldı.

Ligue 1'de geçtiğimiz sezonu ligin en büyük favorisi PSG'nin önünde şampiyon olarak tamamlayan ve tarihi bir başarıya imza atan Lille, 2021-2022 sezonunun açılış maçında deplasmanda karşılaştığı Metz ile 3-3 berabere kaldı. Yusuf Yazıcı'nın bir asist yaptığı maçta Lille'e puanı getiren gol 90+6'da Burak Yılmaz'dan geldi.

Maçın henüz 23. dakikasında Yusuf Yazıcı'nın pasını iyi değerlendiren Sven Botman'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçen Lille, 31. ve 52. dakikalarda de Fabien Centonze, 41'de Matthieu Udol'ün kaydettiği gollerle 3-1 geriye düştü. Maçın 56. dakikasında Boubakar Kouyate'nin kırmızı kart görmesi Metz'i eksik bıraktı.

Puanı getiren gol Burak'tan

77'de Reinildo Mandava'nın yerine oyuna giren Isaac Lihadji, 81. dakikada önce Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Jonathan Ikone'ye yaptığı asistle farkın bire inmesini sağladı ardından da 90+6'da Burak Yılmaz'ın golünde pası verdi. Lille'de bir diğer milli oyuncu Zeki Çelik de 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu skorun ardından lige beraberlikle başlayan Lille, ilk hafta itibarıyla PSG'nin iki puan gerisine düştü. Lille ligde gelecek hafta sahasında Nice ile karşı karşıya gelecek. Metz ise Nantes deplasmanında üç puan arayacak.

Daha fazla okuma