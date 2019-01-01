Lille'den Trabzonspor'a 40 milyon euro
UEFA'nın FFP kriterlerini karşılayamayan Trabzonspor'a fırsat çıktı.
Fanatik Gazetesinden Hakan Ateşler'in haberine göre; Ligue 1 ekibi Lille, bordo-mavililerin iki genç yıldızı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü isteyecek.
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Son dönemde kurduğu genç kadroyla ve geleceğe yaptığı yatırımlarla bilinen Fransız ekibi bu sezonun başından bu yana Trabzonspor'un iki genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı takip ediyordu.
Lille'in 23 yaşındaki kanat forveti Nicolas Pepe'yi bu yaz elinden çıkarması bekleniyor. Arsenal, Manchester United ve Bayern Münih gibi devlerin ilgilendiği Pepe için Lille 80 milyon euro kazanç bekliyor.
Buradan gelecek kazancın 40 milyon euro'sunu Yusuf ve Abdülkadir için ayıran Lille, Trabzonspor'a resmi bir teklif henüz yapmadı ancak taraflar özellikle devre arasından bu yana gayri resmi bir şekilde temas halinde...