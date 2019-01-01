Lille'den Trabzonspor'a 40 milyon euro

Lille, Trabzonspor'un genç yıldızları, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün transferi için 40 milyon euro'luk bonservis bedeli önermeye hazırlanıyor.

UEFA'nın FFP kriterlerini karşılayamayan 'a fırsat çıktı.

Fanatik Gazetesinden Hakan Ateşler'in haberine göre; ekibi , bordo-mavililerin iki genç yıldızı Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ü isteyecek.

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Son dönemde kurduğu genç kadroyla ve geleceğe yaptığı yatırımlarla bilinen Fransız ekibi bu sezonun başından bu yana Trabzonspor'un iki genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı takip ediyordu.

Lille'in 23 yaşındaki kanat forveti Nicolas Pepe'yi bu yaz elinden çıkarması bekleniyor. , ve gibi devlerin ilgilendiği Pepe için Lille 80 milyon euro kazanç bekliyor.

Buradan gelecek kazancın 40 milyon euro'sunu Yusuf ve Abdülkadir için ayıran Lille, Trabzonspor'a resmi bir teklif henüz yapmadı ancak taraflar özellikle devre arasından bu yana gayri resmi bir şekilde temas halinde...