Lille'de şampiyonluğa koşan Burak Yılmaz, Avrupa'da yılın 11'inde

AS gazetesi, Avrupa'da bu senenin transferlerinden oluşan en iyi 11'i seçti. Hücum hattı Burak Yılmaz'a ait.

Avrupa'da futbol sezonu sona ererken ödüller de sahiplerini buluyor.

Sezonun en iyi oyuncuları, sezonun en iyi 11'leri, hatta sezonun hayal kırıklıkları her geçen gün futbolseverlerle paylaşılıyor. Son olarak AS gazetesi, Avrupa liglerinde sezona damga veren transferlerden bir 11 oluşturdu.

Hücum ağırlıklı kadronun santrfor ikilisinde ise iki usta isim yer aldı. Bunlardan biri Luis Suarez olurken, diğeri de Burak Yılmaz'dı.

AS'ın kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

İspanyol gazetesi AS'ın kadrosunda bir İspanyol, üç Portekizli, bir Uruguaylı yer alırken Burak Yılmaz da kendine yer buldu. 36 yaşındaki oyuncu ayrıca Ligue 1'den kadroya giren tek isim oldu. Pemier Lig ise beş oyuncu sokarak zirvede yer aldı.

Oluşturulan kadroda yer alan 10 oyuncu da kulüplerine bonservis bedelleri ödenerek imza atarken, ücretsiz transfer edilen tek isim Burak Yılmaz oldu.

11'de şu isimler yer aldı.

2020-21 sezonunun en iyi transferlerinden oluşan ilk 11 👇



Burak Yılmaz 😎



[AS] pic.twitter.com/bKCJcNxrTQ — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) May 20, 2021

Gazete Burak Yılmaz hakkında ne dedi?

Her oyuncu hakkında kısa bir yorum yapan AS gazetesi, Burak Yılmaz'ı ise şu sözlerle değerlendirdi.

"Türk oyuncu, Ferran Torres (Manchester City) ve Osimhen (Napoli) gibi diğer büyük forvetlerin önünde kendi liyakatiyle bu listede yer alıyor. 35 yaşında profesyonelliğini ve futbola olan sevgisini gösterdi. Türkiye dışındaki ilk Avrupa deneyimini eklemek için Beşiktaş'tan ücretsiz geldi. 15 gol attı ve Lille, Ligue 1'i kazanmaktan bir galibiyet uzaklıkta. Acımasız!"

Burak Yılmaz bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Burak, rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Bu gollerin 15'i Ligue 1'deydi. Özellikle Nisan ayında gaza basan tecrübeli isim, son altı maçta altı gol attı.

Burak, gol krallığı yarışmasında ise altıncı sırada yer alıyor.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Lille, son hafta oynanacak Angers deplasmanından üç puan çıkardığı takdirde 10 sene aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşayacak.