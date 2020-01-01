Lille'de sahne yine Yusuf Yazıcı'nın
Ligue 1'de 11. hafta mücadelesinde Lille, Lorient'ı konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 ev sahibi ekip kazanırken Yusuf Yazıcı maçın yıldızı oldu.
31. dakikada maçtaki gol perdesini Yusuf açarken ilk yarı 1-0 sona erdi.
Yusuf Yazıcı, 51. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydederken 57. dakikada Luiz Araujo'nun attığı golün pasını veren isimdi. Karşılaşmada son golü 90. dakikada Jonathan David kaydetti.
Lille, aldığı bu galibiyetle lider PSG'nin iki puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.
Yusuf Yazıcı ise 2 gol, 1 asistlik performansıyla Ligue 1'deki gol sayısını 3'e, asist sayısını da 2'ye yükseltti. 23 yaşındaki yıldız ismin Avrupa Ligi'nde de 6 golü bulunuyor.
10 - @yaziciyusuf97, Lille formasıyla ilk 11 başladığı son beş resmi maçta 10 gole doğrudan katkı sağladı (8 gol & 2 asist). Sihirbaz. pic.twitter.com/v5IVCNHJnQ— OptaCan (@OptaCan) November 22, 2020