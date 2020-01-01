Lille

Lille'de sahne yine Yusuf Yazıcı'nın

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Yusuf Yazici Lille 22112020
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Lorient'ı 4-0 yenen Lille'de Yusuf Yazıcı 2 gol, 1 asistle gecenin yıldızı oldu.

Ligue 1'de 11. hafta mücadelesinde Lille, Lorient'ı konuk etti. Karşılaşmayı 4-0 ev sahibi ekip kazanırken Yusuf Yazıcı maçın yıldızı oldu. 

31. dakikada maçtaki gol perdesini Yusuf açarken ilk yarı 1-0 sona erdi.

Yusuf Yazıcı, 51. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydederken 57. dakikada Luiz Araujo'nun attığı golün pasını veren isimdi. Karşılaşmada son golü 90. dakikada Jonathan David kaydetti.

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    Yusuf Yazıcı ise 2 gol, 1 asistlik performansıyla Ligue 1'deki gol sayısını 3'e, asist sayısını da 2'ye yükseltti. 23 yaşındaki yıldız ismin Avrupa Ligi'nde de 6 golü bulunuyor.

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