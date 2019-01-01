Lille - Valencia maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (23 Ekim 2019)
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Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılan Lille, H Grubu'ndaki üçüncü maçında Valencia'yı ağırlayacak.
Gruptaki ilk maçında Chelsea'yi deplasmanda yenen Valencia ise ikinci maçta evinde Ajax'a boyun eğmişti.
23 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak olan mücadele beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler:
Lille: Maignan; Zeki Çelik/Pied, Fonte, Gabriel, Bradaric; Andre, Soumare; Araujo, Ikone, Bamba; Osimhen
Valencia: Cillessen; Wass, Garay, Gabriel, Costa; Torres, Kondogbia, Parejo, Cheryshev; Gameiro, Gómez
Opta istatistikleri:
- Valencia ile oynadığı dört Avrupa kupası maçını da kazanamayan Lille (1B 3M), son üç karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
- Valencia'nın Avrupa kupaları tarihinde Lille'den (3G 1B) daha fazla kez karşılaşıp mağlup olmadığı tek takım Rangers (6 maç).
- Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı hiçbir İspanyol takımını mağlup edemeyen Lille (3B 3M), bu süreçte Deportivo La Coruña, Villarreal ve Valencia ile mücadele etti.
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 11 maçın yedisinde gol atamayan Valencia, daha önceki 33 karşılaşmada aynı sayıda kez kuraklık yaşamıştı.
- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son sekiz maçın yedisini kaybeden Lille (1G), bu sezon iki karşılaşmadan da puansız ayrıldı.
- Albert Celades, Valencia tarihinde üst üste iki Şampiyonlar Ligi deplasmanından galibiyetle ayrılan ikinci teknik direktör olmak için bu maça çıkıyor (bunu başaran tek isim 2001'de Hector Cuper).
- Lille, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son dört iç saha maçını kaybederken; evinde daha uzun yenilgi serisi yaşayan son takım, bir başka Ligue 1 ekibi Monaco (Aralık 2018'de yedi maç).
- Valencia, Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı hiçbir Fransa deplasmanında rakiplerine mağlup olmadı (4G 1B).
- Şampiyonlar Ligi tarihinde en az10 gol atan takımlar arasında gollerinin (kendi kalesine atılanlar hariç) en büyük bölümü Afrikalı oyunculardan gelen ekip Lille (%50; 13/26).
- Bu sezon Valencia formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pası atan (5) ve isabetli pas veren (138) oyuncu Daniel Parejo.