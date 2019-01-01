Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: Yusuf Yazıcı, dikkat çekici bir başlangıç yaptı
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Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.
Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Lille'e transfer olan 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı, Ligue 1'in açılış haftasında Nantes ile oynanan ve 2-1 galip geldikleri karşılaşmada ilk resmi maçına çıktı.
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, karşılaşmanın ardından 68. dakikada oyuna giren Yazıcı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:
''Yusuf Yazıcı, tüm hazırlık dönemini eski takımıyla beraber geçirdi fakat çok az oynadı. Transfer görüşmelerinin son 8 günü çok çetin geçti. Fiziksel olarak takım arkadaşları ile arasında büyük fark var, fakat bugün dikkat çekici bir başlangıç yaptı."