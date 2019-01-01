Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: Yusuf Yazıcı, dikkat çekici bir başlangıç yaptı

Lille forması ile ilk kez Nantes karşısında sahaya çıkan Yusuf Yazıcı için teknik direktör Christophe Galtier'den performans değerlendirmesi geldi.

'in 'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, 'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansın ardından Lille'e transfer olan 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 'in açılış haftasında Nantes ile oynanan ve 2-1 galip geldikleri karşılaşmada ilk resmi maçına çıktı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, karşılaşmanın ardından 68. dakikada oyuna giren Yazıcı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:

''Yusuf Yazıcı, tüm hazırlık dönemini eski takımıyla beraber geçirdi fakat çok az oynadı. Transfer görüşmelerinin son 8 günü çok çetin geçti. Fiziksel olarak takım arkadaşları ile arasında büyük fark var, fakat bugün dikkat çekici bir başlangıç yaptı."