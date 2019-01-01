Lille, Pepe'nin transferi için sezon sonunu işaret etti

Lille, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Nicolas Pepe için sezon sonuna kadar kimseyle masaya oturmayacak

'de bu sezon çıktığı 29 maçta 17 gol atıp 8 de asist yapan Nicolas Pepe, büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Başkanı Gerard Lopez ise yaptığı açıklamayla Pepe'yi isteyen tüm kulüplere sezon sonuna kadar tüm kulüplere kapıyı kapattı.

La Voix du Nord'a konuşan Lopez, "Mayıs ayına kadar hiçbir kulüp veya menajerle görüşmeme kararı aldık. Bu karar sadece Pepe için değil diğer oyuncularımız için de geçerli. Başka oyuncularımıza da teklifler geldi" dedi.

Pepe ise veya başka bir kulüple görüşme yapmadığını ve an itibariyle Lille'in başarısına konsantre olduğunu söyledi. Canal Plus'a konuşan 23 yaşındaki golcü, "Zamanı gelince kararımı vereceğim. Bayern Münih'le bir temas oldu mu? Şahsen benim olmadı. Bu işlerle danışmanlarım ilgileniyor. Ben sezon sonuna odaklandım" dedi.