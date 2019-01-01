Lille - Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2. hafta karşılaşmalarında Lille ile Chelsea karşı karşıya geliyor.
Lille, gruptaki ilk maçında Ajax'a konuk olmuş ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Chelsea ise gruptaki ilk maçında Valencia'yı konuk etmiş ve rakibine 1-0'lik skorla boyun eğmişti.
Lille - Chelsea maçı hangi kanalda?
2 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.
Lille - Chelsea maçı hangi kanalda?
Lille: Maignan, Mehmet Zeki, Fonte, Gabriel, Bradaric, Andre, Soumare, Araujo, Ikone, Bamba, Osimhen
Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, Tomori, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Abraham, Mount