Şampiyonlar Ligi

Lille - Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

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(C)Getty Images
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in de fornasını giydiği Lille'e konuk oluyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2. hafta karşılaşmalarında Lille ile Chelsea karşı karşıya geliyor.

Lille, gruptaki ilk maçında Ajax'a konuk olmuş ve sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

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Chelsea ise gruptaki ilk maçında Valencia'yı konuk etmiş ve rakibine 1-0'lik skorla boyun eğmişti.

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Lille - Chelsea maçı hangi kanalda?

2 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Lille - Chelsea maçı hangi kanalda?

Lille: Maignan, Mehmet Zeki, Fonte, Gabriel, Bradaric, Andre, Soumare, Araujo, Ikone, Bamba, Osimhen

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, Tomori, Alonso, Kante, Jorginho, Kovacic, Willian, Abraham, Mount

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