Lille bıraktığı yerden kupaları toplamaya devam ediyor

Geçtiğimiz sezon Galtier ile sezonu şampiyon kapatan Lille, Gourvennec yönetiminde ilk resmi maçta PSG'yi 1-0 yendi ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.

Fransa Süper Kupası'nda geçen sezonun şampiyonu Lille, yine geçen sezonun kupa şampiyonu Paris Saint-Germain Tel-Aviv'deki Bloomfield stadyumunda karşı karşıya geldiler.

Karşılaşmayı Portekizli oyuncusu Xeka'nın 45. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Lille kupayı müzesine götürürken, Xeka'nın golünde asisti 90 dakika sahada kalan Burak Yılmaz yaptı.

Lille'de Zeki Çelik kadroda yer almazken, Yusuf Yazıcı da golü atan Xeka'nın yerine 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille’i şampiyon yapmasının ardından takımdan ayrılan Christopher Galtier’in yerine geçen Jocelyn Gourvennec, yeni takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada kupa kazanırken, PSG ve Pochettino cephesinde ise büyük hayal kırıklığı vardı.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarında Filistin'e destek olan başkent temsilcisinin yeni transferi Hakimi, Tel-Aviv'de tribünleri dolduran taraftarlarca sık sık protesto edildi.