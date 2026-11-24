Lille-Bayern Münih: Maç bilgileri

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 25 Kas 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Lille, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i Villeneuve d'Ascq'taki Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy'da ağırlayacak. İki takımın da kafasını meşgul eden pek çok konu var.

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Davide Ancelotti'nin Lille'i, cumartesi günü Ligue 1'de Lyon'a evinde 1-0 yenildi. Bu sonuç kısa süreli yenilmezlik serisini bitirdi; Lille son maçını gol atamadan tamamladı.

Avrupa'daki mücadeleleri zorlu geçiyor. Bu ayın başlarında Bodo/Glimt ile oynadıkları golsüz beraberlik, onları lig aşaması tablosunun alt sıralarından uzaklaştırmaya pek yetmedi.

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Bayern Münih, sakatlık krizinin ortasında Fransa'nın kuzeyine geliyor. Harry Kane, Köln ile 1-1 berabere kaldıkları maçta oyundan çıkmak zorunda kalmasının ardından ayak bileği bağındaki yırtık nedeniyle ameliyat oldu. Yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Michael Olise de aynı maçta ayağındaki sorun nedeniyle devre arasında oyundan çıktı ve bu deplasmanda forma giymesi beklenmiyor. Alphonso Davies, Serge Gnabry, Luis Diaz ve Ismael Saibari de hâlihazırda forma giyemeyen isimler arasında. Vincent Kompany ise takımında panik istemediğini söyledi.

Bayern Münih, lig aşamasının önceki bölümünde Atletico Madrid'i 2-0 yenmişti ve hâlâ rakibine sorun çıkarabilecek kaliteye sahip. Lille'in ilk düdükten itibaren tetikte olması gerekecek.

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