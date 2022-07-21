Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşadıktan sonra yeniden gözde orta sahalar arasına giren Portekizli futbolcu, iki devden birine transfer olacak.

Çok genç yaşta transfer olduğu Bayern Münih'te beklenen seviyeye çıkamayan ancak Lille formasıyla potansiyeline yaklaşan Renato Sanches, yeniden Avrupa'nın birinci sınıf takımlarından birine dönmeye hazırlanıyor. Lille Başkanı Oliver Letang yıldız oyuncu için Milan ve PSG'den teklifler aldıklarını açıklarken, son kararı Sanches'in vereceğini ifade etti.

Sanches'in hala Lille ile antrenmanlarını sürdürdüğünün altını çizen Letang, oyuncunun şu anda iki teklifi de değerlendirdiğini ve geleceğine ilişkin kararını kendisinin vereceğini söyledi. Yeni sezonda PSG veya Milan forması giyecek olan Sanches, Lille'in şampiyonlukla tamamladığı 2020-2021 sezonunda ligde 23 maçta oynarken, geçen sezon 25 maçta oynamıştı.

Kontratının son senesine girildi

2016 yazında Benfica'dan Bayern Münih'e 35 milyon euro'ya transfer olan 24 yaşındaki futbolcu Alman ekibinde düzenli forma giymekte zorlanmış ve önce Swansea City'ye kiralanmış ardından da 18 milyon euro karşılığında Lille'e satılmıştı. Geçen sezon beş asist yapmayı başaran Sanches performansıyla Portekiz Milli Takımı'na geri dönmeyi de başardı.

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Milan'ın daha yüksek teklifine rağmen Fransa'da oynamayı seven oyuncunun PSG'nin teklifini de ciddi şekilde düşündüğü biliniyor. Lille'in kontratının son senesine giren Sanches için elde edeceği bonservis miktarı henüz netleşmezken, yıldız futbolcunun kısa bir süre içerisinde iki tekliften birini kabul ederek, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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