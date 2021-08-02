Lille, Barcelona’nın ilgilendiği yıldız oyuncunun bonservisini belirledi

Ligue 1’in son şampiyonu Lille, Barcelona’nın transfer radarında yer alan oyuncu için ne kadar bonservis bedeli talep edeceğine karar kıldı.

Geride bıraktığımız sezonda büyük bir sürprize imza atarak Paris Saint-Germain’i geride bırakan Lille, Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Mutlu sonla biten bu yolculuğa büyük katkıda bulunan isimlerden biri olan Renato Sanches de gösterdiği üstün performansın ardından Avrupa’nın en büyük kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.

Barcelona ile adı anılan Portekizli yıldız için Lille, ne kadar bonservis bedeli talep edeceğine karar verdi.

Lille, Renato Sanches için ne kadar bonservis bedeli talep ediyor?

Lille, takımın en kritik parçalarından biri olarak gördüğü Sanches için 35 milyon euro talep ediyor. Ayrıca yıldız oyuncu, Euro 2020’de Portekiz formasıyla gösterdiği performansla da dikkat çekmeyi başarmıştı.

İspanyol basınından Diario AS’ın haberine göre 23 yaşındaki oyuncunun en ciddi taliplerinden olan Barcelona, maddi durumunda ötürü Sanches’i ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Katalan ekibinin yanı sıra Premier Lig devleri Arsenal ve Liverpool’un da oyuncuyla ilgilendiği belirtiliyor. Haberde Arsenal’in Ben White transferine önemli bir yatırım yapmasının ve kadrosuna bir de golcü eklemek istemesinin ardından bu ikili arasından Liverpool’un Sanches yarışında bir adım daha önce olabileceğine de yer veriliyor.

Gini Wijnaldum’un sözleşmesinin sona ermesiyle PSG ile anlaşmasıyla Jurgen Klopp’un da kadrosuna bir orta saha oyuncusu katmak istediği biliniyor.

Renato Sanches, 2020-21 sezonunda 29 maçta görev almış ve bir gol üç asistlik bir performansa imza atmıştı.

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