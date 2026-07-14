Lille, astronomik bir rakam belirledi!… İngiltere devi, Bouadi’yi kadrosuna katmak için “elinden geleni” yapıyor

İngiliz takımı Manchester City, 2026 Dünya Kupası’ndaki dikkat çekici performansının ardından devam eden yaz transfer piyasasının en çok aranan isimlerinden biri haline gelen Fas milli takımının genç yıldızı ve Fransız takımı Lille’in orta saha oyuncusu Ayoub Bouadi’yi kadrosuna katmak için güçlü bir hamle yapıyor.

İngiliz "The Athletic" sitesi, kulübün, son Dünya Kupası'nda "Atlas Aslanları" ile sergilediği olağanüstü performansın ardından birçok büyük Avrupa kulübünün ilgisini çeken 18 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için "elinden gelenin en iyisini" yaptığını ortaya koydu.

Bouadi, tüm dikkatleri üzerine çekti

Ayub Bouadi, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda Fas milli takımıyla oynadığı maçlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı; ancak Atlas Aslanları, çeyrek finalde Fransa milli takımına yenilerek turnuvadan elendi.

Genç oyuncu, dünya futbol camiasını hayran bırakan yüksek teknik seviyesiyle dikkat çekti ve bu da onu, mevcut yaz transfer döneminde Avrupa piyasasının en ilgi çekici genç oyuncularından biri haline getirdi.

Lille, astronomik bir fiyat belirledi

İngiliz sitenin ortaya koyduğu bilgilere göre, Lille kulübü, gelecek vaat eden oyuncusunun transfer bedelini yaklaşık 100 milyon avro olarak belirledi; bu rakam, “onu kadrosuna katmak isteyen birçok kulüp için devasa bir rakam” olarak nitelendirildi.

Bouadi’nin Fransız kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor; bu da Lille yönetimine, genç Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüplerle süren görüşmelerde büyük bir pazarlık gücü sağlıyor.

Fransız kulübü, özellikle oyuncunun son Dünya Kupası’nda uluslararası sahnede sergilediği olağanüstü performansın ardından, genç yıldızını kolayca elinden çıkarmamaya kararlı görünüyor.

City, Bouadi’yi kadrosuna katmayı planlıyor

Aynı kaynak, Manchester City’nin Faslı oyuncuyu kadrosuna katmayı ve doğrudan A takımda oynatmayı ciddi olarak düşündüğünü, ayrıca oyuncunun gelişimini sürdürmesi için önümüzdeki sezon onu Fransız kulübü Lille’e kiralamayı planlamadığını doğruladı.

Bu plan, Manchester City teknik ekibinin genç oyuncunun yeteneklerine duyduğu büyük güveni ve onun, yaşı küçük ve büyük Avrupa liglerinde deneyimi az olmasına rağmen, orta saha seçeneklerini güçlendirmede anında katkı sağlayabileceğini yansıtıyor.

Orta saha, City’nin önceliği

Takımın bu hayati pozisyonda karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında, yeni bir merkez orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalamak, devam eden yaz transfer döneminde Manchester City yönetimi için en büyük öncelik olarak görülüyor.

İngiliz kulübü, bu yaz takımdan ayrılan Portekizli yıldızı Bernardo Silva’ya veda etti; bu durum, orta sahada yüksek teknik niteliklere sahip bir oyuncuyla doldurulması gereken büyük bir boşluk yarattı.

Ayrıca, Tijani Rendgers ve Nico Gonzalez, takıma katıldıklarından bu yana orta sahada beklenen katkıyı sağlayamadılar; bu da yönetimi daha etkili ve etki yaratacak alternatifler aramaya itti.

Öte yandan, takımın en önemli orta saha oyuncularından biri olan İspanyol yıldız Rodri’nin sözleşmesi sadece gelecek sezonun sonuna kadar uzanıyor; bu durum, kulüpteki geleceği konusunda soru işaretleri yaratırken, bu hayati hattı güçlendirme ihtiyacını da daha acil hale getiriyor.

Manchester City, mevcut transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için İngiliz kulübü Nottingham Forest’tan Elliot Anderson’ı toplam değeri yaklaşık 116 milyon sterlin olarak tahmin edilen dev bir transferle kadrosuna katmıştı; bu hamle, yönetimin orta sahayı kökten yeniden yapılandırma kararlılığının açık bir göstergesiydi.