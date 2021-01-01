Lille 1-2 Ajax | Lille, son dakikalarda Ajax'a sözünü geçiremedi

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı karşılaşmada Hollanda ekibi tur için avantajı cebine koydu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yusuf Yazıcı ile Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı Lille, Pierre-Mauroy Stadı'nda Ajax'ı konuk etti.

Hem Zeki Çelik hem Yusuf Yazıcı'nın sarı kart gördüğü karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Yusuf Yazıcı, 62. dakikada yerini Luiz Araujo'ya devretti.

Karşılaşmada gol perdesini 72. dakikada Timothy Weah'ın golüyle Lille açtı. Fransız ekibinin 1-0 öne geçtiği karşılaşmanın son bölümlerinde Ajax rüzgarı esti.

Ajax, Dusan Tasic'in 87. dakikada penaltından bulduğu gol ile skoru 1-1'e getirdi. Devamında Lille beraberliğin şokunu atlatamadı ve Hollanda ekibi 89. dakikada 19 yaşındaki Brian Brobbey ile ikinci golü buldu.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Ajax karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gollerle Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

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Lille'i son dakikalarda yıkan Ajax, rövanş öncesinde avantajı cebine koydu.

Hollanda ekibi, 25 Şubat'ta Fransız ekibini Johan Cruyff Arena'da ağırlayacak.