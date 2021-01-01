Lille 0-0 Brest: Burak Yılmaz oynamadı, Lille takıldı

Sahasında konuk ettiği Brest ile 0-0 berabere kalan Lille liderliğini sürdürdü.

Fransa Ligi'nde devasa bütçeli PSG ile şampiyonluk yarışı veren milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in takımı Lille, sahasında oynadığı maçta Brest ile 0-0 berabere kaldı. Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta Yusuf Yazıcı 61'de Jonathan Ikone'nin yerine oyuna dahil oldu. Zeki Çelik ise 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada yer aldı.

Bu skorla altı maçlık galibiyet serisi sona eren Christophe Galtier'in takımı Fransa Ligi'nde 25'inci haftayı 55 puanla tamamladı ve takipçisi PSG'nin bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Orta sıralarda yer alan Brest ise 31 puanla 12'nci sırada yer aldı. Lille gelecek hafta deplasmanda küme düşmeme mücadelesi veren Lorient'e konuk olacak.